Anklager går i kødet på veganerleder

Veganerpartiets leder, hans kæreste og en bekendt er anklaget for husfredskrænkelse. De nægter sig skyldige.

Det var ikke planlagt på forhånd, at Veganerpartiets leder, Henrik Vindfeldt, tilbage i maj 2019 skulle gå ind på en svinefarm i Tårup på Nordfalster og optage video både inde i staldbygningen og udenfor.

Det fortæller han onsdag ved Retten i Nykøbing Falster. Han er sammen med sin kæreste og en 27-årig mand tiltalt for at have overtrådt straffelovens paragraf om husfredskrænkelse - også kaldet ulovlig indtrængen. Alle nægter sig skyldige.

Han vil i retten ikke fortælle, om de andre to var med, men han påstår, at han ikke har set sådan en farm tidligere. Hans kæreste har meddelt, at hun ikke vil afgive forklaring. Den 27-årige fortæller selv, at han var med.

Kæresten er en del af Veganerpartiets administration, mens den 27-årige ikke er medlem af partiet.

Ved onsdagens retsmøde går senioranklager Lise Frandsen i kødet på den 29-årige partileder, som ved besøget på svinefarmen i maj optog en video, der blev sendt live via Veganerpartiets Facebook-side.

Og at dømme ud fra Lise Frandsens spørgsmål mener hun ikke just, at Henrik Vindfeldts forklaring i retten stemmer overens med, hvad man hører på videoen.

Inden afspilningen af videoen har Henrik Vindfeldt forklaret, han og de to medtiltalte havde været til et arrangement kaldet Madens Folkemøde på Lolland. På hjemvejen beslutter han, at han vil se en svinefarm.

På videoen hører man imidlertid Henrik Vindfeldt bruge vendinger, som "hver gang vi er ude sådan nogle steder". Og det harmonerer ifølge Lise Frandsen ikke med hans forklaring inden afspilningen af videoen.

Og Henrik Vindfeldt forklarer da også, at han har set svinefarme før.

- Nu synes jeg, du sidder og siger, at du har set masser af svinebesætninger, lyder det udfordrende fra senioranklageren.

- Jeg er fra Falster, og de ligger over det hele, men jeg har aldrig været inden for før, lyder det fra Henrik Vindfeldt.

Anklagemyndigheden mener, at episoden er sket under særligt skærpende omstændigheder, fordi Vindfeldt ved sin tilstedeværelse har udsat dyrene for sundhedsfare.

Forsvarsadvokat Kåre Pihlmann gør i sin afhøring en del ud af at spørge Vindfeldt til, om han inden besøget på farmen havde været i kontakt med dyr, levende som døde. Det afviser Vindfeldt pure.

Vindfeldt fortæller desuden, at han højst har været inde i bygningen i to minutter.

Veganerlederen er tiltalt for at have filmet i en anden svinestald også. Også det blev optaget på video og delt på nettet. Men Vindfeldt fortæller i retten, at han fik lov af en medarbejder på gården til at gå indenfor. Medarbejderen kom senere og bad dem gå, hvilket de gjorde.

Der ventes dom i sagen onsdag eftermiddag. Anklagemyndigheden går efter en fængselsstraf.

/ritzau/