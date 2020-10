Anklager kræver 11,5 års fængsel til mor for årelange overgreb

Psykiatrisk behandling nytter ikke, lyder det fra anklager om mor, der er kendt skyldig i overgreb mod barn.

En kvinde fra Syddjurs er ved Retten i Aarhus kendt skyldig i at have filmet og deltaget i gentagne overgreb mod sin egen mindreårige datter.

Nu skal Retten i Aarhus finde en passende sanktion til kvinden.

Retslægerådet, der er landets højeste lægefaglige instans, er uenig. To ud af tre læger har ikke kunnet udelukke, at kvinden var sindssyg på gerningstidspunktet.

De mener, at en dom til psykiatrisk behandling vil være en passende sanktion.

Den tredje læge mener, at det er udelukket, at kvinden var eller er sindssyg, og anbefaler således en frihedsstraf.

Specialanklager Birgitte Ernst er enig i mindretalsvurderingen.

- Det er en uhyrlig sag, vi har med at gøre. Vi har ikke dom med så mange grove forhold, vi kan skele til, siger anklageren.

Hun mener, at moren fra Syddjurs skal idømmes en markant straf.

- Når jeg siger markant, så mener jeg, vi skal ligge lige i underkanten af 12 års fængsel. Omkring 11 og et halvt års fængsel år, siger hun.

Strafferammen for voldtægt af en mindreårig er 12 års fængsel.

- Der er brug for, at der her bliver sendt et signal om, at det her skal være en markant straf, siger Birgitte Ernst.

Kvinden var på gerningstidspunktet i ambulant psykiatrisk behandling. Det er ifølge anklageren et tegn på, at hun ikke responderer på behandling.

- Hun var i intensiv ambulant behandling, da hun begik overgrebene mod sin datter. Det forhindrede hende ikke i at påbegynde og i at forsætte dem, siger anklageren.

Hun mener, at kvinden har sat hensynet til sin daværende kæreste højere end hensynet til sit eget barn.

- Hun har udvist en særlig hensynsløshed og udnyttet pigens værgeløse stilling for at bevare et forhold til en åbenbar pædofil mand, siger anklageren.

Sagens hovedperson sidder med foldede hænder. Engang imellem tager hun en kleenex og tørrer de fugtige øjne.

Inden de tre dommere og seks nævninger skal udmåle en straf, får kvinden mulighed for at komme med en sidste bemærkning.

- Jeg vil gerne ud til en behandlingsdom. Jeg ser det ikke som en frihed. Min dom vil være meget længere end både 12 og 20 år.

- Den går aldrig væk. Mine handlinger kan jeg aldrig sone fuldt ud. Det kan ikke lade sig gøre. Det må jeg leve med, siger kvinden med gråd i stemmen.

Hun siger samtidig undskyld til sin nu 11-årige datter og til sin familie.

Retten forventer at afsige dom i sagen fredag eftermiddag.

