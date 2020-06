Anklager kræver knap fire års fængsel til Bernio Verhagen

Skandaleombrust fodboldspiller står ifølge anklager til mindst tre år og ni måneders fængsel for voldtægt.

Den hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen står til mindst tre år og ni måneders fængsel for at have voldtaget og slået sin ekskæreste fra Chile.

Det er kravet fra anklager Katrine Melgaard, Midt- og Vestjyllands Politi, da hun onsdag formiddag kommer med sine afsluttende bemærkninger i Retten i Viborg.

- Bernio Verhagen lyver, og han er god til det, lyder det fra anklageren direkte henvendt til hovedpersonen.

Han stirrer koncentreret ned i bordet foran sig og lytter til tolken, der oversætter til hollandsk.

- Han har holdt kvinden fanget i et fremmed land mod hendes vilje og udnyttet den situation, han havde sat hende i, fortsætter anklageren.

Bernio Verhagen kom til Danmark med sin daværende kæreste 22. oktober sidste år. Han havde skrevet kontrakt med 1. divisionsklubben Viborg FF.

Allerede efter den første træning blev hollænderen taget ud af truppen, da mandens evner på grønsværen ikke viste sig at leve op til forventningerne.

Det endte med, at klubben rev kontrakten med den 26-årige fodboldspiller over.

Sideløbende var der uro på hjemmefronten hos Bernio Verhagen og kæresten.

Parret var først indlogeret på Palads Hotel, men blev flyttet på klubbens foranledning, fordi gemytterne flere gange kogte over.

Det kulminerede med en episode i en kiosk i Viborg 26. november.

Her viser videooptagelser fra kiosken, at Verhagen blev korporlig over for kæresten.

Det forhold indgår i voldssagen, som retten nu behandler.

Bernio Verhagen har været varetægtsfængslet siden 27. november – kun afbrudt af 12 timer på fri fod, da det lykkedes ham at stikke af fra politiet.

Den 21-årige kvinde er tilbage i Chile, og i sidste uge vidnede hun i sagen via et videolink fra ambassaden i Santiago.

Inden hun forlod Danmark, konstaterede læger 40 blå mærker på hendes krop.

- Hun er blevet slået, skubbet, smidt ned ad trappe, smidt ind i møbler og vægge over flere omgange, siger Katrine Melgaard.

Bernio Verhagen har nægtet sig skyldig i alle anklager bortset fra flugten.

Viborg FF anmeldte allerede i november sidste år Bernio Verhagen til politiet.

Klubben mener, at den er blevet ført bag lyset af en falsk agent, der lokkede klubben til at hyre Bernio Verhagen.

Det har ført til, at der er rejst en ny straffesag mod Bernio Verhagen om bedrageri og dokumentfalsk.

Denne sag er berammet til at finde sted 18. august.

Dommeren og de to domsmænd ventes at afgøre voldssagen onsdag.

/ritzau/