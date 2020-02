Anklager kræver livstid for drabet på Nedim Yasar

To mænd er tirsdag kendt skyldige i drabet på Nedim Yaser. De risikerer en dom på livstid.

Anklager Jens Povlsen kræver to mænd, der er skyldige i drabet på Nedim Yasar, straffet med fængsel på livstid. Anklageren kalder drabet en brutal likvidering.

- Vi har i den her sag at gøre med en kynisk og brutal likvidering på åben gade. Min strafpåstand vil bevæge sig omkring de absolut strengeste straffe, siger Jens Povlsen.

Anklageren argumenterer for, at straffen skal forlænges med det halve, da drabet fandt sted på åben gade.

De to mænd havde ifølge retten arrangeret drabet således, at den ene var chauffør, mens den anden affyrede skuddene på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Jens Povlsen mener, at de to mænd må dele ansvaret for drabet.

- Vi har ikke oplysninger om, at det var mere den ene end den andens ønske at slå Nedim Yasar ihjel, siger han.

Men hvis retten vil straffe chaufføren mildere, så skal det stadig være 18 års fængsel, fortæller han.

I skyldkendelsen lagde dommere og nævninger blandt andet vægt på, at skyderiet var blevet affyret på åben gade.

Nedim Yasar blev skudt og dræbt i Københavns Nordvestkvarter efter at have været til en bogreception på sin egen bog "Rødder: En gangsters udvej".

/ritzau/