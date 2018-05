Anklager kræver livstid for nedskydning af cyklister

To tilfældige cyklister blev såret, da et bandemedlem fra LTF sidste år skød vildt omkring sig på Nørrebro.

Et højtstående medlem af banden Loyal To Familia (LTF) kræves idømt fængsel på livstid for blandt andet nedskydningen af to tilfældige cyklister på Nørrebro i København.

Hvis Københavns Byret imødekommer kravet, vil det være første gang i dansk retshistorie, at en sag om drabsforsøg udløser landets strengeste straf.

Den usædvanlige påstand fra anklager Jens Povlsen skyldes, at drabsforsøgene skete i forbindelse med en konflikt i bandemiljøet. Den omstændighed gør, at straffen kan forhøjes med op til det dobbelte.

/ritzau/