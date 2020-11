Anklager kræver livstid til 40-årig for to kvindedrab

En 40-årig mand dræbte sine børns mødre med halvanden times mellemrum. Forsvarer beder om mildere straf.

At en 40-årig mand i november i fjor med bare halvanden times mellemrum slog mødrene til sine tre børn ihjel, skal koste ham lovens strengeste straf: fængsel på livstid, mener anklagemyndigheden.

Mandag er anklager Susanne Bluhm ved Retten i Næstved kommet med den påstand over for Line Bjørklund og de to domsmænd, som sammen skal træffe afgørelse i sagen.

Advokat Kristian Mølgaard, som forsvarer den 40-årige, har derimod argumenteret for, at straffen bør ligge på 14-15 år - måske endda lavere.

En tidlig morgen den 15. november 2019 i Ruds Vedby på det sydvestlige Sjælland blev Line Messerschmidt knivstukket 28 gange. Det overlevede hun ikke.

Den 40-årige mand husker ikke episoden i dag, men umiddelbart efter drabet ringede han 112 og fortalte, hvad han havde gjort.

Derefter kørte han knap 30 kilometer mod nord til Kundby, hvor han slog sin ekskæreste, Jeanette Rømer Hansen, ihjel med 19 knivstik. Heller ikke dette drab husker han, men efterfølgende ringede han igen 112 og meldte sig selv hos politiet i Holbæk.

Anklager Susanne Bluhm vil have retten til at tage livstidsstraffen i brug.

- Der er tale om to særdeles brutale drab. Der er tale om mange - unødigt mange - knivstik, og der er tale om kvinder, som har forsøgt at flygte, lyder det fra Susanne Bluhm.

Strafudgangspunktet for et enkelt drab er i følge Susanne Bluhm 12 års fængsel. Dræber man to, bliver straffen højere. Nogle gange 16 år, andre gange livstid.

Og navnlig fordi der er er tale om to drab ved to forskellige lejligheder, så bør retten op i den højeste del af straframmen, mener anklageren.

- Der er ikke tale om to kvinder, som har befundet sig i samme hus. Der er halvanden time mellem drabene. Der har været tid til at falde ned og ombestemme sig, siger Susanne Bluhm.

Forvarsadvokat Kristian Mølgaard fremhæver, at den 40-årige har befundet sig i en oprevet sindstilstand. Line Messerschmidt skulle have truet ham med, at hun ville forlade ham og finde en ny far til deres to børn.

Og selv om et rationelt tænkende menneske ville vide, at han ville have ret til samkvem med børnene, så blev der ikke tænkt rationelt i huset i Ruds Vedby.

- Vi har at gøre med det, jeg vil kalde affekt. Noget, der opstår spontant og uplanlagt. Jeg mener i allerhøjeste grad, at det spiller ind. Det er ikke en undskyldning, men en forklaring, siger Kristian Mølgaard.

Straffen bør ifølge ham ned på 14 års fængsel. Måske 15. Og det endda kun, hvis retten dømmer for to drab. Ifølge Kristian Mølgaard er der også en mulighed for, at det første drab bør anses som vold med døden til følge.

- Han har ikke haft noget ønske om, at Line skulle dø. Han elskede hende, og hendes død har gjort ham dybt ulykkelig, siger advokaten.

Efter Mølgaards bemærkninger tager Susanne Bluhm igen ordet. Hun vil ikke være med til, at retten skal se med milde øjne på sagen, fordi den 40-årige måtte have følt sig dårligt behandlet af Line Messerschmidt.

- Man skal huske på, at det ikke er tiltalte, der er offeret i denne sag. Det er de to kvinder og de fem børn, som har mistet deres mor.

Der afsiges dom i sagen onsdag den 2. december.

/ritzau/