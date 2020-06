Anklager kræver otte år i sag om attentatplaner

Norsk-iraner samarbejdede med iransk efterretningstjeneste, og det gør drabsplaner ekstra alvorlige.

Senioranklager Søren Harbo kræver fredag otte års fængsel til en 40-årig norsk-iraner. Han er kendt skyldig i at bistå iransk efterretningstjeneste med at planlægge et attentat på en iransk flygtning i Danmark.

- Jeg må bede retten om at sende et klart signal. Ikke bare til tiltalte og til den iranske efterretningstjeneste, men også til andre efterretningstjenester, som måtte have planer om at udføre attentater i Danmark, lyder det fra Harbo.

- Hold jer væk, og løs jeres konflikter på en anden måde end ved at udføre attentater på dansk jord, lyder det fra anklageren.

Sagens tiltænkte offer er en del af den arabiske separatistbevægelse ASMLA, som kæmper for, at den delvist arabiske region Ahvaz, skal rive sig løs fra Iran.

Offeret - en 50-årig flygtning - blev udspioneret og skygget af den 40-årige, som videregav oplysningerne til en iransk efterretningstjeneste, der ifølge Retten i Roskilde planlagde at dræbe den 50-årige.

Det strafmæssige udgangspunkt for drabsforsøg i dansk ret er seks års fængsel. Søren Harbo medgiver, at det bør tælle i formidlende retning, at det ikke var planen, at den 40-årige skulle udføre drabet.

Derimod mener han, at det er meget skærpende, at den 40-årige gik en iransk efterretningstjenestes ulovlige ærinde.

Forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen mener derimod, at straffen bør være lavere. Blandt andet bør retten tage med i betragtning, at den 40-årige har siddet varetægtsfængslet siden efteråret 2018.

I den periode har han siddet isolationsfængslet i syv måneder.

De vilkår er langt hårdere, end man oplever under en almindelig afsoning, og blandt andet derfor bør straffen være kortere, mener Michael Juul Eriksen.

Derudover mener han, at alvoren i de oplysninger, som den 40-årige har givet til iranerne, ikke er skadelige for Danmarks sikkerhed.

- Det er jo ikke andet end oplysninger om, hvordan en gade i Ringsted ser ud, lyder det fra Michael Juul Eriksen.

Det bør også anses som formildende, at Iran har forsøgt at få ram på en - i deres øjne terrorist, som nyder beskyttelse i Danmark, mener forsvarsadvokaten.

Michael Juul Eriksen mener, at retten bør udmåle en straf på fem års fængsel.

Retten tager stilling til straffens længde senere fredag og afsiger derefter dom.

