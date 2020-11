Anklager kræver ubetinget fængsel for bestikkelse i Forsvaret

Helt usandsynlig, lyder anklagers vurdering af forklaring om, at tilbygning blev betalt med sorte penge.

En langvarig sag om mulig bestikkelse i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse nærmer sig sin afslutning i Retten i Viborg.

En tidligere ansat i styrelsen er tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af en tilbygning til sin bolig på Viborg-egnen til en værdi af knap 1,7 millioner kroner.

Det var ifølge anklagen en ansat hos installationsfirmaet Kemp Lauritzen, der ydede bestikkelsen for at pleje forholdet til storkunden, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Men den 35-årige mand, der havde ansvar for at bestille og godkende projekter inden for vedligehold af Forsvarets bygninger, har nægtet sig skyldig.

Han hævder, at tilbygningen til dels blev betalt med sorte penge, som han have gemt på loftet.

Men specialanklager Gorm Søgaard Lund giver ikke meget for den forklaring.

- Der er intet, der understøtter, at han (den 35-årige tiltalte, red.) skulle have haft 450.000 kroner liggende i rockwoollagene oppe under loftet.

- Forklaringen, om at det skulle være kommet fra sort arbejde gennem tiderne, er fuldstændig uunderbygget og usandsynlig.

- Det virker fuldstændig grebet ud af luften, siger anklageren, da han mandag summerer sagen op over for dommeren og de to domsmænd.

Anklageren mener, at svindlen er orkestreret af en 51-årig mand, der hos Kemp Lauritzen havde kontakten til ejendomsstyrelsen.

Manden har erkendt sig delvist skyldig og sagt, at han ganske rigtigt satte arbejdet med tilbygningen i gang hos den forsvarsansatte.

Han gjorde det, fordi han af sin chef havde fået besked om at holde kunden glad, har han forklaret i retten.

Men anklageren køber ikke forklaringen om, at den tiltalte handlede efter en instruks fra sin chef.

Det er ikke bevist, hævder anklageren og peger på, at det slet ikke var tiltaltes chef, der godkendte fakturaerne, men en helt tredje person.

Det underminerer ifølge anklageren forklaringen.

Gorm Søgaard Lund mener, at den 51-årige står til ubetinget fængsel mellem to et halvt og tre år for at have ydet bestikkelse.

Den forsvarsansatte står ifølge anklageren til fængsel mellem to og to et halvt år.

- Det her er bestikkelse, og vi har at gøre med relativt store beløb. Det er det absolutte udgangspunkt, at det ikke kan klares med en betinget dom, siger Gorm Søgaard Lund.

Sagen fortsætter mandag eftermiddag, og der ventes dom 2. december.

