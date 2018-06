Anklager: Løgne over for politi og ret bør koste tre års fængsel

En 36-årig chauffør er tiltalt for at fortælle løgne til politiet og i retten, der sendte en mand i fængsel.

Det bør koste op til tre års fængsel at lyve over for politiet og i retten.

Det mener anklager Jack Hurup i Retten på Frederiksberg onsdag.

Her er en 36-årig mand, der til daglig arbejder som chauffør, tiltalt for at have løjet for politiet og i retten, således at en uskyldig mand blev tiltalt for forsøg på manddrab og våbenbesiddelse og varetægtsfængslet i fem måneder.

- Der er kun skærpende omstændigheder i denne sag. Det er en sag, hvor vi kun lige undgik justitsmord, siger Jack Hurup.

Den 36-årige har nægtet sig skyldig i anklagerne.

Sagen startede i januar 2016. En aften ringede den nu 36-årige til alarmcentralen og bad om hjælp. En anden mand var dukket op med et oversavet jagtgevær.

Da betjentene nåede frem, fandt de såvel våbnet som den påståede angriber, der blødte.

Betjentene troede på, hvad den 36-årige og en kvinde på stedet kunne berette om episoden.

Manden, der var mødt op, var kvindens ekskæreste, lød forklaringen. Han havde truet den 36-årige med at skyde ham og var senere på dagen kommet tilbage med et jagtgevær. Det endte med et blodigt slagsmål.

Senere blev den anden mand anholdt og sigtet for drabsforsøg. Han nægtede, men en dommer fængslede ham i varetægt.

Anklagemyndigheden troede på politiets efterforskning, og derfor blev der rejst tiltale.

Men i den efterfølgende straffesag i juni samme år brasede historien sammen, da kvinden, der var til stede under episoden, ændrede forklaring og fortalte, at det var den 36-årige, som havde placeret jagtgeværet i opgangen.

Den fængslede blev derefter løsladt. Han har fået lidt over 53.000 kroner i erstatning for den uretmæssige fængsling.

Onsdag vidnede manden, der endte med at blive varetægtsfængslet, i retten.

Han forklarer, at hans ekskæreste efter et skænderi havde skrevet til ham, at han skulle komme tilbage og hente sine ting. Da han ringede på døren, sprang den 36-årige ud af døren, slog ham i hovedet så han fik en fire centimeter lang flænge i panden, og fortsatte med at slå løs.

Forsvarsadvokat Leo Støchkel mener, at den 36-årige burde frifindes. Blandt andet på grund af kvindens skiftende forklaringer.

- Min klient skal ikke dømmes, fordi kvinden har valgt at holde med en anden i denne sag, siger forsvareren.

Han lægger samtidig vægt på, at den anden mands dna blev fundet på jagtgeværets aftrækker.

Der falder dom i sagen onsdag eftermiddag.

/ritzau/