Anklager løfter sløret for sigtelse i terrorsag

Fund ved ransagninger i Tyskland og Danmark danner grundlag for terrorsigtelser mod syv personer.

Anklagemyndigheden har torsdag løftet sløret for sigtelserne i en terrorsag med. Blandt andet er der fundet tændsnor og en mobil, der var ombygget til at virke som detonator.

Sigtelsen mod fire mænd og tre kvinder, som blev anholdt i en storstilet antiterroraktion 6. februar, er torsdag blevet læst op ved Retten i Holbæk.

Anklager John Catre Nielsen gjorde i den forbindelse rede for, at der er fundet en række effekter ved ransagninger i både Danmark og Tyskland. Og effekterne peger på, at der var planer om at bringe en eller flere bomber til sprængning.

Ifølge sigtelsen er der foretaget indkøb af detonatorer, og der er også fundet kemikalier, svovl- og aluminiumspulver på en adresse i Tyskland.

To af de sigtede er sigtet for forsøg på terrorisme. De er brødre, og den ene har adresse i Tyskland.

De fem øvrige sigtede er sigtet for på forskellig vis at bistå brødrenes planer.

