Anklager: Misbrugte børn er ikke taget alvorligt indtil nu

Sagsakter fra kommune og anbringelsessted viser ifølge anklager tegn på overgreb mod børn i Vejen-sag.

Der har gennem årene været flere tegn på, at fire børn har været udsat for overgreb og mishandling.

Det siger senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen under sine afsluttende bemærkninger i sagen mod en 63-årig mand og en 60-årig kvinde fra Vejen.

Hun henviser til sagsakterne hos kommune og den institution, hvor børnene blev anbragt.

- Pædagoger og psykologer har observeret en adfærd hos de her børn, der er kendetegnende for misbrugte børn, siger anklageren.

- Flere af børnene har prøvet at råbe kommune og anbringelsessted op, men det er blevet tysset ned. Sådan har man valgt at gøre.

- Børnene er ikke taget alvorligt indtil nu, siger Rikke Brændgaard-Nielsen.

I 1992 blev de fire børn anbragt på en døgninstitution.

En psykolog fra institutionen fortalte forleden i retten, at man nærmest fra første dag fik mistanke om, at børnene havde været udsat for seksuelle overgreb.

Det tydede børnenes adfærd og sprogbrug på, fortalte psykologen.

Alligevel var det hans anbefaling, at der ikke skulle ske politianmeldelse af forældrene.

Børnene var ikke i en tilstand, hvor de kunne håndtere en politimæssig efterforskning og måske en fængsling af forældrene, påpegede psykologen.

I 2017 - altså mere end 25 år efter de påståede overgreb fandt sted - gik en af de forurettede til politiet med sagen.

Det førte til, at forældreparret blev anholdt og varetægtsfængslet.

- Den her sag burde meget vel have fundet sted for mange år siden, men sådan er omstændighederne ikke, siger Rikke Brændgaard-Nielsen.

Men det er ikke for sent at yde børnene retfærdighed, mener anklageren.

- Det er stadig muligt at lytte og tro på de her fire børn. Og yde dem den retfærdighed, de ikke har fået, siger hun.

Forældrene nægter sig skyldige i alle anklager.

Der falder dom i sagen i næste uge.

/ritzau/