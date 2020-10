Anklager om konflikt i 2018: Brothas ville have hævn

En konflikt mellem Brothas og NNV i september 2018 rulles søndag ud i en omfattende retssag med 14 tiltalte.

Efter intern splid i Brothas i København blev udbrydergruppen NNV dannet i september 2018, og en konflikt mellem de to grupper brød ud.

Et brutalt overfald i en frisørsalon mod to Brothas-folk 16. september 2018 betød ifølge specialanklager Laura Birch, at Brothas ville have hævn.

- De følgende dage skulle vise, hvor hensynsløs sådan en bandekonflikt er, siger Laura Birch.

Hun er søndag kommet med sin procedure i en omfattende sag mod 14 tiltalte, som ifølge hende alle har tilknytning til Brothas. 11 af de tiltalte anklages for drabsforsøg. De nægter sig skyldige.

Inden for to uger efter overfaldet i frisørsalonen forsøgte flere fra Brothas ifølge anklageren fem gange at slå folk fra den rivaliserende bande ihjel.

I første omgang kørte ni af de tiltalte 17. september til Amager, hvor tre af dem gik bevæbnede ind på Café Arguileh for at lede efter medlemmer af NNV. Men de fandt ingen.

- Det var et problem, fordi man ville have hævn. Man fortsatte derfor til Herlev, siger Laura Birch.

Senere samme aften kørte en anden af de tiltalte ifølge anklageren til Café Pitstop, hvor han sammen med en ukendt mand også var bevæbnet og ledte efter NNV-folk.

Dagen efter gik det mere voldsomt for sig. Her blev affyret adskillige skud mod en bil ved Herlev Hovedgade i Herlev. Det er fire af de tiltalte anklaget for.

19. september blev der affyret hele 22 skud på Nørrebro, hvor en blev ramt i maven.

Femte forsøg skal have fundet sted 25. september på Rentemestervej i Københavns Nordvestkvarter, hvor der blev affyret mindst ti skud mod en bil. En mand blev ramt af skud i baghovedet, men overlevede.

Op til det sidste forsøg var der flere angreb mod Brothas, fortæller Troels Bo Jørgensen, der også er anklager i sagen.

- Efter to dage med direkte angreb mod Brothas, var der ingen tvivl om, at det var tid til for Brothas at slå tilbage mod NNV, siger han.

Søndag var taget i brug til retssagen, som behandles i Københavns Byrets ekstra store lokale i Nicolai Eigtveds Gade i København, fordi sagen har været forsinket på grund af coronavirus. Mange af de tiltalte har siddet fængslet i over to år.

Forsvarernes procedure er i slutningen af oktober, mens retten i november ventes at afgøre, om de tiltalte er skyldige.

/ritzau/