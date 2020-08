Anklager om overgreb mod 111 drenge fylder 91 sider

34-årig mand beskyldes for at opbygge relation til 111 mindreårige landet over for at udnytte dem seksuelt.

Onsdag begynder en af de hidtil største retssager om grooming, hvor en person er tiltalt for at opbygge fortrolighed til børn med henblik på at udnytte dem seksuelt.

En 34-årig mand er ved Retten i Esbjerg tiltalt for via sociale medier at have indsmigret sig hos 111 mindreårige drenge.

Til gengæld fik han ifølge anklageskriftet tilsendt billeder og videoer af børnene i seksuelle situationer, ligesom han også skal have planlagt at mødes med dem for at begå overgreb.

Manden anklages i det 91 sider lange anklageskrift for medvirken til voldtægt, forsøg på voldtægt, ulovlig tvang, besiddelse af børnepornografisk materiale og blufærdighedskrænkelse.

Der er planlagt 30 retsmøder i sagen, der fylder 21 ringbind og omfatter mere end 60 timers videoafhøringer af børn fra hele landet med undtagelse af Bornholm.

Syd- og Sønderjyllands Politi har tidligere meddelt, at en anden tilsvarende sag med op mod 100 piger er under forberedelse.

Her er en 22-årig mand fra Varde sigtet.

De sociale mediers udbredelse betyder, at vi ser flere af den slags sager om grooming, vurderer psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet.

- Før internettet og de sociale medier ville børnelokkeren - som jeg vil kalde sådan en person - stille sig ned på den lokale legeplads eller andre steder, hvor børn opholder sig.

- Nu er børnelokkeren gået på nettet, hvor man har helt andre muligheder for at række ud over hele landet og få kontakt, siger Kuno Sørensen.

I den aktuelle sag har den tiltalte ifølge anklageskriftet udgivet sig for at være en mindreårig pige og lokket ofrene til at sende billeder af sig selv i seksuelle situationer.

Der er faldet domme i sager, hvor voksne har søgt at misbruge et tillidsforhold opbygget via kontakt på de sociale medier.

Men Red Barnet mener, at groomingbegrebet specifikt bør skrives ind i straffeloven.

- Det vil gøre det lettere for anklagemyndigheden at henvise til en sådan groomingproces, hvis det var en paragraf i straffeloven, siger Kuno Sørensen.

Den 34-årige erkender besiddelse af børnepornografisk materiale. Men han nægter sig skyldig i alle øvrige anklagepunkter, oplyser mandens advokat, Casper Strandby.

Der ventes dom i sagen i november.

/ritzau/