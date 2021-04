Anklager opgiver sag om likvidering af direktør på åben gade

Maskeret mand affyrede flere skud på kort afstand af direktør på Helgolandsgade i København.

Flere mistænkte mænd i sagen om drabet på en direktør, der for snart to år siden blev skudt ned på åben gade i København, undgår at blive stillet for retten.

Anklagemyndigheden har besluttet at opgive påtale. Det oplyser senioranklager Line Steffensen i Københavns Politi til Ritzau.

Offeret blev 39 år. Han blev ramt af flere skud på Helgolandsgade nær Hovedbanegården først på eftermiddagen 7. maj 2019.

En maskeret mand steg ud af en bil og gik målrettet hen til den 39-årige og affyrede sit våben. Afstanden var under en meter, har politiet tidligere oplyst. Blandt vidnerne var mandens højgravide hustru.

Tilsyneladende var direktøren blevet overvåget. Der var placeret en gps-tracker på mandens Range Rover, har Ekstra Bladet tidligere rapporteret.

Kort efter forbrydelsen efterlyste politiet vidner, der havde set den sorte Audi A4, som gerningsmanden flygtede i, og som blev stukket i brand i Sengeløse ved Taastrup.

Godt et halvt års tid senere fik efterforskerne tilsyneladende et gennembrud. Fire mænd blev anholdt.

Senere efterlyste politiet med navn og foto en mand fra banden Loyal To Familia som mistænkt. I februar 2020 blev han anholdt og derefter varetægtsfængslet.

Han nåede at være fængslet i cirka fem måneder, før politiet sidste sommer besluttede at løslade ham og en anden varetægtsfængslet person fra banden. Samtidig udtalte politiet til Ekstra Bladet, at sigtelsen mod dem var opretholdt.

Men nu er sagen altså blevet opgivet af anklagemyndigheden.

Offeret er for nylig blevet omtalt i en serie artikler i erhvervsmediet finans.dk og Information.

Han var direktør i et elektrikerfirma og skulle have været afhørt i Københavns Byret som vidne i den hidtil største straffesag om hvidvask, som politiet har kaldt Operation Greed.

531 millioner kroner skal være blevet vasket hvide, mens der er sket unddragelse af skat og moms for næsten 300 millioner kroner, hævder anklagemyndigheden.

Elektrikerfirmaet havde økonomiske forbindelser til flere af de centrale firmaer i Greed-sagen, har de to medier berettet.

Da politiet gik i aktion i 2017, dukkede den dræbtes firma imidlertid op i et nyt kompleks, som drejer sig om moms- og skattegæld på mere end 300 millioner kroner, viser undersøgelsen udført af Information og finans.dk.

