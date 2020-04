Anklager: Tiltaltes vold mod kone førte til drab

En mand var bevidst om, at volden mod hans kone ville medføre, at hun ville dø, mener anklager.

En 39-årig mand er anklaget for at have slået sin kone gentagne gange med blandt andet et aluminiumsbat, en skruemaskine og med bagsiden af en økse i deres fælles hjem på Midtsjælland fra august 2018 frem til konens død den 2. oktober 2018.

Ifølge anklageskriftet slog manden den 1. oktober 2018 hende ”kontinuerligt” med knyttet hånd samt med et bat i ansigtet.

Blandt andet disse handlinger skal have ført til kvindens død, mener anklager Rune Rydik, som vil have manden fundet skyldig i drab.

I sin argumentation peger han blandt andet på parrets tre børn, hvoraf de to ældste har afgivet forklaring under retssagen i Retten Roskilde.

- Børnene taler sandt, og der er ingen grund til at betvivle dem.

Anklageren mener, at udsagnene er de vigtigste beviser i sagen.

- Forklaringerne stemmer overens med de skader, som kvinden har pådraget sig op til sin død, siger han i retten mandag.

Det yngste barns afhøring blev vist på video ved et tidligere retsmøde, hvor han omtalte sin far.

- Den første gang han slog mig, var jeg tre år, lød det fra drengen.

Rune Rydik mener, at manden skal straffes for drabet, da han ifølge anklageren har vidst, at hans gentagne vold mod konen ville føre til, at hun ville dø. Hun mistede livet som 34-årig.

-Tiltalte vidste godt, at han overvejende sandsynligt var ved at dræbe (konen red.), da han fortsatte den groteske vold, helt ind til det døgn hvor hun dør, siger han.

Dog mener mandens forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, at manden skal frifindes for drab, og peger i stedet på, at det kan være iltmangel i kvindens hjerteklap, som kan have været dødsårsagen.

- Vi kan ikke bebrejde tiltalte for iltmangel i hjertet.

- Der er ikke nogen singulær voldshandling, som har forårsaget det, siger han om kvindens død.

Derudover betvivler han blandt andet det yngste barns tidligere udsagn.

- Nogen har fortalt ham, hvordan verden hænger sammen.

- Han siger, at han bliver slået ugentligt, selv om han ikke ved, hvad en uge er, siger forsvareren.

Det er et nævningeting, som skal tage stilling til skyldsspørgsmålet. Dets afgørelse ventes den 24. april.

/ritzau/