Anklager vil have navn på formodet drabsmand frem

Dommer vælger endnu en gang at lukke dørene i sag om drabet på Maria From Jakobsen fra Frederikssund.

Navnet på den 44-årige mand, som er fængslet på en mistanke om at have dræbt 43-årige Maria From Jakobsen fra Frederikssund, skal frem.

Det mener anklager Anne-Mette Seerup fra Nordsjællands Politi, som mandag ved Retten i Hillerød har bedt dommer Jette-Marie Sonne om at ophæve navneforbuddet.

Den 44-årige har været varetægtsfængslet siden 16. november i sagen, som adskiller sig fra de fleste drabssager, ved at der ikke er fundet noget lig. Siden da har han været beskyttet af et navneforbud.

Det betyder, at det er forbudt at nævne mandens navn eller på anden måde røbe hans identitet i forbindelse med sagen. Og det forbud gælder også politiet.

Men i forbindelse med efterforskningen har politiet brug for at kunne fortælle om mandens identitet, og derfor vil man have navneforbuddet ophævet.

Hvad der nærmere taler for, at forbuddet skal ophæves, vil Anne-Mette Seerup dog ikke have frem i offentlighedens lys. Og hun har derfor bedt retten om lukkede døre.

- Det er oplysninger, som jeg ikke ønsker, at offentligheden skal gøres bekendt med på nuværende tidspunkt, lyder det fra Anne-Mette Seerup.

Ved mandagens retsmøde skal der også tages stilling til, hvorvidt den 44-årige mand fortsat skal sidde varetægtsfængslet. Også det spørgsmål vil blive afgjort i det lukkede retsmøde.

- Det er en afvejning mellem den offentlige interesse på den ene side og hensyn til efterforskningen på den anden. På grund af sigtelsens alvorlige karakter, og fordi den forurettede i sagen ikke er fundet, lukker jeg dørene, lyder det fra dommer Jette-Marie Sonne.

Inden dørene blev lukket, oplyste anklager og dommer, at planen er først at tage stilling til fortsat varetægtsfængsling og derefter til eventuel ophævelse af navneforbud.

Det var den 29. oktober, at offentligheden for første gang hørte om Maria From Jakobsen. Her gik Nordsjællands Politi ud med en efterlysning af den 43-årige kvinde.

I meddelelsen lød det, at hun tre dage forinden var gået fra sit hjem på Nialsvej i Frederikssund i nedtrykt tilstand. Hun skulle have medbragt lidt tøj og nogle kontanter, men efterladt både mobil, computer og betalingskort derhjemme.

Fem dage senere meldte politiet igen ud. Her forlød det, at Maria From Jakobsens bil var blevet fundet på Rødkildevej i København.

Herefter tog sagen en dramatisk drejning. Fra at være en eftersøgning af en savnet person skiftede sagen status. Sagen blev overgivet til drabsefterforskerne i Nordsjællands Politi, og den 15. november skete der noget.

Politiet foretog afspærringer omkring hjemmet på Nialsvej i Frederikssund. Og dagen efter, mandag den 16. november, meddelte Retten i Hillerød, at der ville blive afholdt et retsmøde om et drab i Frederikssund.

Det viste sig at være sagen om Maria From Jakobsen.

Den 44-årige mand nægter sig skyldig, og fordi sagen indtil nu er kørt for lukkede døre, er det uvist, hvad politiet har af oplysninger i sagen.

Flere medier har imidlertid fortalt, at den 44-årige mand skulle have ligget inde med store mængder saltsyre og kaustisk soda. Derudover skal han på internettet have foretaget søgninger, som kan indikere, at han har villet skaffe et lig af vejen.

