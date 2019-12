Anklager vil have skærpet straf for drab på radiovært

To mænd på 25 og 26 år tiltales for drabet på Nedim Yasar, som blev ramt af flere skud i hovedet.

Anklagemyndigheden kræver en skærpet straf til de to mænd, der tiltales for at have dræbt radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yasar i København sidste år.

Det fremgår af anklageskriftet, som Københavns Politi 2. juledag har frigivet i sagen.

Nedim Yasar blev skudt i hovedet flere gange 19. november om aftenen sidste år. Han havde netop sat sig ind i en bil på Hejrevej efter at have deltaget i en reception for en bog, hvori han var hovedperson.

Nu er to mænd blevet tiltalt for drabet. De har siddet varetægtsfængslet i mere end et år. Sagen kommer for retten 20. januar.

Ifølge anklageskriftet gik den ene af de tiltalte, der er 25 år, hen til Nedim Yasar og skød ham flere gange i hovedet. Han gik derefter tilbage til en ventende bil med en 26-årig mand, hvorefter de to kørte væk, hævdes det.

Forbrydelsen blev udført med en pistol eller en revolver, fremgår det af anklageskriftet. Formuleringen indebærer, at politiet ikke har fundet gerningsvåbnet.

Såvel den 25-årige som den 26-årige er tiltalt for manddrab. Derudover tiltales de efter en bestemmelse i straffeloven, som drejer sig om at bruge for eksempel skydevåben på et offentligt sted. Det kan betyde en skærpelse af straffen med op til det halve.

Mændene nægter sig skyldige. Begge har relation til gruppen Satudarah.

Nedim Yasar var en offentlig person, idet han deltog i radioprogrammet "Politiradio" på Radio24Syv.

Programmets vært, Marie Louise Toksvig, skrev bogen "Rødder - en gangsters udvej" om Yasars liv, og udgivelsen var netop blevet fejret ved en reception hos Ungdommens Røde Kors på Hejrevej, da han blev dræbt.

Nedim Yasar havde været en del af det kriminelle miljø, men gik i 2013 ind i et såkaldt exitprogram, hvor myndighederne forsøger at hjælpe folk ud til en anden tilværelse.

I et interview med TV2 News fortalte han om sit farvel til banderne.

- Jeg troede, at jeg kunne møde op og fortælle mine gamle venner, at nu ville jeg noget andet med mit liv, og jeg gider sgu ikke mere. Men de tog ikke godt imod det. Jeg har siddet i beskyttede adresser lige siden.

Han voksede op i Ballerup på den københavnske vestegn. Han havde blandt andet siddet i fængsel for vold, frihedsberøvelse og røveri og havde været prøvemedlem i Bandidos.

Da forbrydelsen blev begået, var han pædagogstuderende. Han blev 32 år.

