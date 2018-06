Anklager: Vold mod lærling skal koste halvandet års fængsel

Fire håndværkere skal ifølge anklager straffes med ubetinget fængsel for vold og overgreb mod lærling.

Det er ikke drengerøvsagtige drillerier, når man vælter en person omkuld, holder ham fast og stikker et kosteskaft op i bagdelen på ham.

Det siger anklager Anna Holm, Sydøstjyllands Politi, da hun mandag kommer med sine afsluttende bemærkninger i den opsigtsvækkende sag mod fire voldstiltalte håndværkere ved Retten i Kolding.

Håndværkerne er tiltalt for flere tilfælde af grov vold mod lærlingen. Det skal være sket over en periode på et halvt år i 2016 på byggepladser i Horsens og Odense og på firmaadressen i Kolding.

De tiltalte har alle afvist anklagerne og hævder, at der var tale om almindelige drillerier, som var en del af omgangstonen på byggepladserne.

Men den forklaring godtager anklageren ikke.

- Når en stor og voksen mand vælter en dreng på 17 år omkuld og fastholder ham, og når en anden person samtidig fører et kosteskaft op i bagdelen på ham med stor kraft, så er der tale om overgreb i straffelovens forstand, siger Anna Holm.

Hun mener, at de fire tiltalte har udset sig lærlingen, fordi han var et nemt offer.

- Det er som en syg gazelle på savannen, der bliver jaget af løveflokken. De stærkeste udvælger den svageste, siger hun.

Anklageren mener, at to af de fire tiltalte bærer hovedansvaret og står til mindst halvandet års ubetinget fængsel.

To andre håndværkere, der efter anklagerens mening har haft en begrænset andel i voldsudøvelsen, kan straffes med ubetinget fængsel i henholdsvis fire og fem måneder, lyder det fra Anna Holm.

Disse to mænd er ikke danske statsborgere, og derfor bør de efter anklagerens mening udvises.

Den 20-årige mand, der er sagens omdrejningspunkt, har forklaret, at han tøvede med at anmelde volden, fordi han var bange for at miste sine læreplads.

Derfor kom anmeldelsen først, da han var udlært.

Der ventes dom i sagen senere på dagen.

/ritzau/