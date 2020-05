Anklagere skal tjekke straffesager for fejl i mobildata

Folketingets retsudvalg er blevet orienteret om fejl. Rigspolitiet mener, at fejlen ikke har fået betydning.

Anklagere i hele landet skal nu gennemgå straffesager, som for tiden er i gang ved retten, for at se, om der er fejl i materiale fra beslaglagde mobiltelefoner.

Den ekstra kontrol skyldes, at der kan være fejl i tidsangivelserne. Fejlen er blevet opdaget af leverandøren af et softwareværktøj, oplyste Rigspolitiet torsdag aften.

Det er den øverste anklager, Rigsadvokaten, som har bedt de lokale anklagere om at foretage et ekstra tjek. Det fremgår af en orientering, som justitsminister Nick Hækkerup (S) har givet til Folketingets retsudvalg.

Rigsadvokaten har bedt de lokale og regionale anklagere om at sikre, at der under "retsmøder i verserende sager, hvor det pågældende softwareværktøj har været anvendt, ikke fremlægges mangelfulde eller forkert fortolkede tidsstempler, og at dette dokumenteres på sagen.”

Rigspolitiet kom torsdag aften med en beroligende melding. Det er ikke sandsynligt, at fejlen har haft betydning i konkrete sager, lød det.

Men for at være på den sikre side vil politiet i løbet af 14 dage nu gennemgå sagerne for at se, om fejlen faktisk har spillet en rolle.

I denne periode skal anklagere så også kontrollere de sager, der er i gang i retssystemet.

/ritzau/