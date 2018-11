Anklagers frustration over advokater drev hende til løgn

Tidligere anklager tilstod fredag, at hun misbrugte sin stilling og ansporede til løgn i retten.

Da senioranklager Trine Sorgenfri i efteråret 2016 bandt dommere og forsvarsadvokater i Østre Landsret en usandhed på ærmet, var det frustration over udviklingen i en igangværende sag, som drev hende.

- Jeg magtede ikke mere ballade fra de forsvarere. Det nemmeste ville være at lade som om, at "de lange lister" ikke eksisterede, fortæller Trine Sorgenfri fredag i Retten på Frederiksberg.

Her er hun under anklage for at have misbrugt sin stilling ved at lyve i retten i en sag, hvor hun var anklager. Og værre endnu: hun er anklaget for at forsøge at få politifolk til også at lyve i retten.

De "lange lister", hun omtaler, var nogle optegnelser, som anklageren havde sendt til tre politiagenter, der skulle vidne i sagen. På listerne stod en række private bemærkninger fra anklageren.

Under sagen opstod der tvivl om, hvorvidt der havde været for megen kontakt mellem anklager og politiagenter, inden disse skulle vidne. Det fik landsretten til at bede om det materiale, som anklageren havde delt med agenterne.

Men det fik retten ikke. I stedet for de lange lister fik retten nogle "korte lister", hvor anklagerens private bemærkninger ikke fremgik.

Agenterne skulle vidne i en ankesag mod formodede hashhandlere fra Pusher Street på Christiania.

I forløbet traf Trine Sorgenfri det, som hun i retten selv kalder for en "tåbelig beslutning". Hun fortæller, at hun førte sig "kørt fuldstændig ned til sokkeholderne".

Det skete i forbindelse med, at forsvarerne fandt ud af, at der havde været en kontakt mellem anklager og politiagenter om konkrete detaljer i deres forklaring.

Det fik advokaterne til at forlange fuld indsigt i al kontakt mellem Trine Sorgenfri og politividnerne.

Mails, hvor anklageren direkte opfordrede agenterne til ikke at fortælle om de såkaldte lange lister, dukkede i den forbindelse op.

Og på den måde gjorde hun sig skyldig i det, der kaldes "forsøg på medvirken til falsk forklaring i retten".

Agenterne kom aldrig til at vidne, for nogle få dage senere, 1. oktober 2016, blev Trine Sorgenfri taget af sagen.

/ritzau/