Anmeldelser af billeddelinger er fordoblet på få år

Umbrella-sagen satte fokus på digitale sexkrænkelser, og det kan have fået flere til at anmelde, mener politi.

Politiet får mange flere sager om ulovlig billeddeling end for bare få år siden.

Mens der var 324 anmeldelser om uberettiget videregivelse af billeder i 2017, var der 428 i 2018.

Og i 2019 havde politiet frem til begyndelsen af december modtaget 688.

Det viser tal fra politiet, som Ritzau har fået.

Sager om uberettiget billeddeling er blandt andet sager om digitale sexkrænkelser, hvor videoer eller billeder med seksuelt indhold deles imod ens vilje.

Men de dækker også over andre sager som deling af billeder fra trafikulykker.

I januar 2018 rejste politiet Umbrella-sagen, hvor 1000 unge blev sigtet for børneporno ved at have delt videoklip af to 15-årige. Sagen medførte samtidig et stort fokus på digitale sexkrænkelser.

Ifølge politiinspektør Claus Birkelyng fra Nationalt Cyber Crime Center (NC3) dækker tallene for anmeldelser primært over andre sager end Umbrella-sagerne, der hovedsageligt er betegnet under andre paragraffer.

Birkelyng mener, at Umbrella-sagens fokus på digitale sexkrænkelser er en af årsagerne til, at der sker flere anmeldelser, men at der er flere mulige grunde.

- Dels er der mere opmærksomhed på problemet, og det får nogle til at anmelde det.

- Og så er det blevet nemmere at anmelde, idet man siden april 2019 har kunnet anmelde digitalt på politi.dk, hvor man guides igennem, således at politiet fra starten får de rette informationer, siger Claus Birkelyng.

Tidligere skulle ofre enten ned på politistationen eller ringe 114.

Claus Birkelyng fortæller også, at NC3 i efteråret 2019 fik et hold på tre mand - et såkaldt SPOC (single point of contact, red.), som står for at få fjernet indhold.

- Det er optimalt, at der kun er et sted i dansk politi, der tager sig af det her. De ved, hvem de skal skrive til på Pornhub, Facebook og Instagram.

- Samtidig er de sociale medier glade for, at de kun har et sted at henvende sig i dansk politi, siger Claus Birkelyng.

Advokat Miriam Michaelsen er formand for Digitalt Ansvar og har i Umbrella-sagen repræsenteret pigen, der ses på den meget omtalte video.

Hun vurderer ikke, at det stigende antal anmeldelser skyldes, at flere deler billeder imod andres vilje.

- Jeg tror, at vi har fået flere registreringer fra politiet, og jeg tror, at det er blevet afstigmatiseret.

- Jeg tror særligt, at de yngre generationer godt forstår, at de bliver udsat for noget ulovligt og har mulighed for at anmelde det, siger hun og tilføjer:

- Så har vi nok stadig et segment af voksne kvinder og mænd, som ikke nødvendigvis går til politiet med det, fordi det har for store personlige konsekvenser.

