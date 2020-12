Ansat dømt for overgreb på skoledreng og indlagt pige

En mand, der var ansat på en skole og børnepsykiatrisk afdeling, er blevet idømt to års fængsel for overgreb.

En 41-årig mand er idømt to års fængsel for overgreb, som han begik, mens han var ansat på en skole og en børnepsykiatrisk afdeling.

Dommen er torsdag blevet afsagt i Retten i Roskilde. 41-årige Caspar Hjort Larsen, der har nægtet de seksuelle overgreb, har straks anket.

Han er dømt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod en dreng på seks-otte år på et tidspunkt i 2011 eller 2012.

Det skete i et klasseværelse på en skole, hvor den 41-årige var ansat. Manden fik drengen til at sutte på sit lem, og han suttede også på drengens.

Caspar Hjort Larsen er desuden dømt for at have krænket en 14-årig pige en decembernat i 2019, mens han var ansat på en børnepsykiatrisk afdeling.

Pigen var ifølge anklageskriftet tvangsindlagt og medicineret med beroligende medicin og sovemiddel, så hun befandt sig i en tilstand ude af stand til at modsætte sig, da manden rørte ved hendes kønsdele.

Anklageren mente, at der var tale om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, men retten mente kun, at der var tale om blufærdighedskrænkelse.

Det fortæller anklager Annette Ahm.

- Retten har ikke fundet bevis for andet seksuelt forhold, siger hun.

Desuden er manden dømt for i juli sidste år at have taget et billede af en sovende dreng i boxershorts. Drengen var ligeledes indlagt på den børnepsykiatriske afdeling.

Også en pige, som var under 18 år, tog han et billede af, mens hun sov i trusser. Hendes identitet er ukendt.

Derudover er manden dømt for besiddelse af børneporno, da han havde 37 børnepornografiske videofilm på en computer.

Anklageren krævede mindst tre års fængsel.

- Nu har retten jo ikke fundet, at der var fuldt bevis i forhold to (anklagen om berøringen af pigen, red.), så det lander fint i forhold til, at retten er faldet ned i en anden bestemmelse, som ikke kan bære den samme straf.

- Med det in mente synes jeg stadig, at det er en fin straf. Men tiltalte har anket til frifindelse, så nu får landsretten under alle omstændigheder lov til at tage stilling til hele sagen på ny, siger Annette Ahm.

Hun fortæller, at det var den nye sag om den 14-årige pige, der sendte politiet på sporet af den første sag om skoledrengen.

Foruden to års fængsel må Caspar Hjort Larsen ikke have kontakt med børn og unge via internettet i fem år. Han er desuden frakendt retten til at arbejde med børn og unge - også i fritiden - indtil videre.

Caspar Hjort Larsen har siddet varetægtsfængslet siden slutningen af maj, og ved dommen torsdag besluttede dommeren, at han fortsat skal sidde fængslet. Den kendelse har han dog kæret til landsretten.

/ritzau/