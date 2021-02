Ansat dømt for vold mod beboer og må ikke arbejde med pleje

En støttepædagog fra bosted i Mariager udnyttede en værgeløs beboers stilling, da hun slog ham med flad hånd.

Retten i Næstved har torsdag idømt en kvindelig støttepædagog 40 dages fængsel for at slå en handicappet beboer.

Straffen er ubetinget og skal derfor afsones.

Kvinden er desuden frataget retten til at arbejde i plejefunktioner på hospitaler, plejehjem, beskyttede boliger eller lignende i tre år.

Kvinden var ansat på botilbuddet Sødisbakke i Mariager, men volden skete under en indlæggelse af beboeren på et hospital på Sjælland. Kvinden slog beboeren med flad hånd i ansigtet, så der osptod rødmen på venstre kind.

Tiltalen var rejst som vold under særligt skærpende omstændigheder, fordi kvinden udnyttede offerets værgeløse stilling, og hun er dømt i fuldt omfang, fortæller anklager Ulrik Birk.

Han havde krævet en fængselsdom på fire måneder og lægger vægt på, at beboeren var fuldstændig forsvarsløs.

- Det er meget alvorligt, når man gør det mod værgeløse ofre. Man bliver betroet en beboer, som er i en fuldstændig forsvarsløs stilling.

- Så er det voldsomt skærpende, at man bruger den magt til at slå vedkommende. Det er en person, som ikke har noget sprog og ikke har nogen mulighed for at sige det bagefter, siger Ulrik Birk.

Kvinden har under sagen nægtet sig skyldig. Forud for sagen udtale hun sig til Randers Amts Avis.

- Vi forsøger alle, hver især, at yde vores bedste pædagogiske arbejde i enhver situation. Jeg har ikke gjort noget i en ond eller dårlig hensigt, og jeg er derfor slet ikke i tvivl om min pædagogiske faglighed og person.

- Jeg er ikke dømt, og der er ikke nogen, der reelt ved, hvad der er sket. Jeg vurderer, at jeg forsøgte at handle i min bedste mening, og vi er jo kun mennesker, hvor vi alle kan komme til at fejlhandle, skrev hun til avisen.

Hun påpegede desuden, at hun manglede værktøjer fra ledelsens side til at håndtere opgaver som denne.

Kvinden har taget betænkningstid i forhold til, om hun vil anke dommen til landsretten. Det er ligeledes en mulighed for anklagemyndigheden at anke, hvis den vil gå efter en hårdere straf.

/ritzau/