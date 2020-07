Ansat i lukket fængsel er bortvist og meldt til politiet

Kriminalforsorgen mistænker ansat for at hjælpe indsatte med telekommunikation med omverdenen.

En ansat i Kriminalforsorgen er blevet bortvist og meldt til politiet, fordi vedkommende formentlig har hjulpet indsatte med at kommunikere med omverdenen i strid med reglerne.

Det oplyser Kriminalforsorgen onsdag.

I et lukket fængsel har den ansatte har haft et nærmest vennelignende forhold til mindst én indsat, lyder det fra direktør Ina Eliassen.

- Der er yderligere indikationer for, at medarbejderen har bistået indsatte med at omgå reglerne om indsattes telefonkommunikation, udtaler hun.

Den bortviste har været civilt ansat i det lukkede fængsel.

Direktøren understreger, at venskabslignende forhold er klart i strid med reglerne. De ansatte skal være professionelle og ikke have personlige relationer til de indsatte.

I en pressemeddelelse er der ingen oplysninger om, hvilket fængsel der er tale om. Heller ikke medarbejderens stilling er angivet.

/ritzau/