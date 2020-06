Politiet rejser ny sag om svindel i Struer Kommune

Retten i Holstebro skal afgøre, om en nu tidligere chef begik bedragerier for 111.000 mod sin arbejdsgiver.

Da en nu forhenværende chef i Struer Kommune skaffede sig en plæneklipper og nye puder og dyner, var det kommunen, der betalte.

Det hævder Midt- og Vestjyllands Politi i et anklageskrift, som handler om en stribe bedragerier. Tiltalen handler også om dokumentfalsk.

Nyheden om tiltalen kommer få dage efter dommen over samme kommunes tidligere kommunaldirektør.

Mads Gammelmark blev i sidste uge idømt seks måneders fængsel for mandatsvig. To af de seks måneder var ubetinget. Han havde misbrugt et mastercard, så kommunen betalte hans private udgifter for mere end 120.000 kroner.

I den nye sag om svindel i Struer Kommune er beløbet 111.159 kroner, fremgår det af en pressemeddelelse om tiltalen.

Således skal personen blandt andet have sendt fiktive fakturaer til Struer Kommune for varer, som var til privat brug. Dette løb op i 52.000 kroner.

Desuden skal han have ladet Holstebro-Struer Havn betale for andre varer for 18.700 kroner.

I tiltalen indgår ikke kun bedragerier. Også svindel med en tilsynsrapport er omtalt i anklageskriftet. Dette er juridisk set dokumentfalsk.

Den tiltalte er den tidligere havnechef, skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Sagen skal behandles af Retten i Holstebro, men endnu er datoerne ikke fastlagt, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

