Ansat på institution forgreb sig på 14-årig anbragt pige

En 46-årig mand må ikke have med børn og unge at gøre og skal fem år i fængsel efter overgreb på mindreårig.

En 46-årig mand er fredag ved Retten i Hjørring blevet idømt fem års fængsel for i flere tilfælde at have haft samleje med en 14-årig pige, der var anbragt på den nordjyske institution, hvor han var ansat.

Overgrebene fandt sted i et halvt års tid i 2019 og 2020. De fandt sted på pigens værelse, hendes badeværelse, institutionens udendørsarealer og i biler på parkeringspladser.

Manden var tiltalt for at have samleje med et barn under 15 år.

Ifølge anklageskriftet skulle det blandt andet være sket "ved brug af tvang eller fremsættelse af trusler", som det hedder i straffelovens paragraf 222 stk. 2.

Anklagemyndigheden krævede manden idømt syv års fængsel, men han slap altså med to år mindre.

- Retten fandt det ikke bevist, at han havde overtrådt paragraf 222 stk. 2, men henførte forholdet til stk. 3, der handler om, at han har udnyttet sin fysiske eller psykiske overlegenhed, fortæller sagens anklager, Louise Watson.

Foruden fængselsstraffen blev manden frakendt retten til at have med børn og unge under 18 at gøre "indtil videre". Desuden skal han betale pigen en tortgodtgørelse på 60.000 kroner.

Den 46-årige har under hele sagen nægtet sig skyldig, og han ankede på stedet dommen til Vestre Landsret. Her vil han frifindes eller have en mildere straf.

I sådanne situationer er det normalt, at anklagemyndigheden også anker - en såkaldt kontraanke - med krav om en hårdere straf. Om det også sker i denne sag, skal Statsadvokaten i Viborg afgøre.

/ritzau/