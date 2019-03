Ansvaret for køreprøver overgår til Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for køreprøver. Det vil frigive betjente til andre opgaver, lyder det.

Det skal ikke længere været politiets ansvar at stå for at afvikle køreprøver eller udstede kørekort. Fremover vil de opgaver ligge hos Færdselsstyrelsen.

Det oplyser Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse fredag.

Formålet er at sikre en forbedret service på området og frigive betjente til andre politiopgaver.

Tidligere har der været mange myndigheder involveret i administrationen, når det kommer til kørekort.

Men det giver god mening at samle en række færdselsopgaver i Færdselsstyrelsen, vurderer transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

- På den måde kan vi give borgerne en bedre, hurtigere og mere tidssvarende service for deres penge, og forhåbentligt nedbringe ventetiderne på området yderligere, siger han i en kommentar.

Ud over kørekortopgaver vil udstedelse af førerkort og særtransporttilladelser også flytte fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Overflytningen ærgrer Politiforbundet, der vil tage udviklingen til efterretning.

- I Politibundet er vi kede af det på vegne af de mange dygtige kolleger, som har arbejdet seriøst og meget specialiseret med denne opgave, siger forbundsformand Claus Oxfeldt i en pressemeddelelse.

Overflytning af opgaverne sker fra 1. januar 2020. Skal borgere ansøge om kørekort, skal det fortsat ske til kommunen.

/ritzau/