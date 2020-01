Antallet af indbrud i 2019 var rekordlavt

Antallet af anmeldte indbrud i boliger i 2019 er det laveste i 30 år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Hvert år oplever tusindvis af beboere indbrud i deres private boliger, og i 2019 har politiet da også modtaget 24.553 anmeldelser om indbrud i private hjem.

Men antallet er det laveste i de seneste 30 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

De seneste år har danskerne anmeldt mellem 29.000-35.000 indbrud i private hjem, og tallet fra 2019 er altså betydeligt lavere.

Ifølge kampagnen "Bo Trygt!" har antallet af indbrud ikke været lavere i 35 år. Hos Danmarks Statistik går tallene dog kun 30 år tilbage.

Det er TrygFonden, Realdania og Videncentret Bolius, der er ejet af Realdania, som står bag kampagnen "Bo trygt!" i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd.

- Det er fantastisk opmuntrende tal, som Danmarks Statistik kommer med. Vi tilskriver det i høj grad alt det forebyggende arbejde. Danskerne er gået sammen om det.

- De lægger mærke til, hvad der sker i deres kvarter. Og det er jo det, indbrudstyve er bange for: De er bange for at blive genkendt. Så forsvinder de, siger Britt Wendelboe, der er programleder i "Bo Trygt!".

Kampagnen har i samarbejde med Rigspolitiet fremlagt fem råd mod indbrud.

- Det hjælper at styrke husets modstandskraft, altså vinduer og døre, så det tager tid og larmer at komme ind. Det hjælper også at sætte udendørs lyssensorer op. Så opdager naboerne det også, siger Britt Wendelboe.

Formålet med kampagnen er at "øge livskvaliteten ved at sænke det samlede antal af indbrud og derigennem øge danskernes tryghed".

Derfor vil man have antallet af indbrud i private boliger ned på 10.000 om året.

Det er især i årets tre sidste måneder, at antallet af indbrud stiger. Det er en tilbagevendende tendens, der muligvis hænger sammen med, at indbrudstyvene især opererer i julen.

Fra 20. december 2019 til 3. januar 2020 blev der således anmeldt 1369 indbrud. Året før blev der begået 1519 indbrud i den samme periode.

/ritzau/