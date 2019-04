Antallet af underretninger om mulig hvidvask stiger

En stor del af et stigende antal underretninger om mulig hvidvask sidste år kom fra pengeinstitutter.

I løbet af sidste år skete der en markant stigning i antallet af underretninger om mulig hvidvask.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

I 2018 blev der indberettet 35.768 underretninger til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Det er en stigning på 44 procent i forhold til 2017. En stor del af de anmeldelser kom fra pengeinstitutter, der indgav 26.403 indberetninger.

Det er godt, at de professionelle finansielle aktører er kommet på banen, lyder det fra politiinspektør Thomas Anderskov Riis.

- Der er i dag et stort fokus på at imødegå hvidvask og terrorfinansiering, siger han i en kommentar.

- Det er vigtigt, at der bliver indberettet, for det giver os mulighed for at se på en konkrete mistanke, men også at se på, om der er generelle problemstillinger knyttet til de mange tusinde indberetninger, siger han.

I 2017 stod pengeinstitutterne for 18.463 underretninger om mulig hvidvask.

/ritzau/