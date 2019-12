Anti-terroraktion minder Mette Frederiksen om alvorlig trussel

Statsminister en imponeret over politiets arbejde i den aktion, som angiveligt har forhindret et terrorangreb.

Med mistanken om, at et terrorangreb var ved at blive forberedt, har politiet onsdag foretaget omkring 20 anholdelser.

Statsminister Mette Frederiksen (S) betragter sagen som yderst alvorlig, og hendes regering følger den tæt, siger hun i en skriftelig udtalelse.

- Den er en påmindelse om, at vi skal tage terrortruslen alvorligt, idet der også i Danmark befinder sig personer, der både har intention og kapacitet til at begå terrorangreb, udtaler hun.

- Jeg er imponeret over den dygtighed og resolutte handling, som myndighederne har udvist. Af hensyn til den videre efterforskning kan jeg ikke udtale mig yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.

/ritzau/