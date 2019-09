Antiterrorchef: 5G-nettet kan forhindre politi i aflytning

DF og SF kræver svar, mens justitsminister Nick Hækkerup siger, at han vil "følge udviklingen".

Politiet risikerer at miste et afgørende værktøj i kampen mod terrorisme og alvorlig kriminalitet, når det nye 5G-mobilnetværk rulles ud i de kommende år.

Sådan lyder advarslen fra EU's antiterrorkoordinator, Gilles de Kerchove, der frygter, at politiet mister muligheden for at aflytte kriminelle. Det skriver Jyllands-Posten.

- Vi skal sikre, at vi fortsat kan foretage lovlige aflytninger, og at de retshåndhævende myndigheder ikke mister adgang til disse data. Det vil have en negativ effekt på bekæmpelse af terrorisme og alvorlig kriminalitet, udtaler han i et skriftligt svar til Jyllands-Posten.

Frygten hos både antiterrorchefen og det europæiske politisamarbejde, Europol, er, at en stor del af fremtidens kommunikation bliver krypteret på en ny måde og dermed utilgængelig for politiet.

Det gælder, hvad enten du taler, skriver sms eller surfer på nettet.

Samtidig betyder 5G-teknologien, at telefoner vil koble sig på flere master på én gang.

Konsekvensen er, at brudstykker af samtaler eller data vil fordele sig på forskellige netværk, hvilket gør det kompliceret at lokalisere og aflytte telefoner.

Tal fra Rigsadvokaten viser ifølge Jyllands-Posten, at 3151 personer blev udsat for politiets aflytning af telefoner eller tapning af datatrafik i 2017. Oveni kommer de mange mobiltelefoner, som Politiets Efterretningstjeneste (PET) aflytter. Disse tal er ikke offentlige.

Rigspolitiet og justitsminister Nick Hækkerup (S) vil kun sige, at Rigspolitiet "følger nøje med i den teknologiske udvikling". Det er ikke nok for SF og Dansk Folkeparti.

- Vi vil have et klart svar på, hvad planen er i Danmark i forhold til de udfordringer, som politiet får med 5G-netværket. Vi skal sikre, at politiet kan aflytte og operere som i dag, siger retsordfører Peter Skaarup (DF).

/ritzau/