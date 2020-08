Årelang sag om afpresning og millionsvindel er tæt på afgørelse

Sygemeldinger fra tiltalt har givet dobbeltarbejde i Københavns Byret i sag om svindel for 80 millioner.

Efter en forsinkelse på godt fire år nærmer en sag om grov og systematisk kriminalitet sig omsider en afgørelse i Københavns Byret.

Ofrene i sagen er en privatperson, statskassen og en stribe selskaber, fremgår det af tiltalen.

En 50-årig mand begik grov afpresning gennem flere år mod en vestsjællandsk mand, der blev truet med tæsk og med at blive stukket ned, hvis han ikke hver måned betalte 100.000 kroner, hævder anklagemyndigheden.

Forbrydelsen sluttede, da offeret tog sit eget liv.

Desuden blev statskassen snydt for 7,3 millioner kroner i moms. Og endelig blev leasingselskaber bedraget for omkring 80 millioner kroner, lyder påstanden.

I den kommende uge og i september vil byretten høre de afsluttende indlæg fra anklager og forsvarer, inden der kan afsiges dom i sagen mod den tidligere daglige leder i entreprenørfirmaet FH Byg Aps.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Forløbet har været usædvanlig langstrakt. Det var i januar 2015, at byretten havde det første retsmøde i sagen om den påståede kriminalitet i det kollapsede entreprenørfirma.

Den vinterdag mødte fire tiltalte op med deres forsvarere - men ikke hovedmanden, firmaets daglige leder. Han var syg. Og den ene sygemelding efter den anden om forskellige lidelser tilflød i de kommende måneder retten, som derefter aflyste retsmøde efter retsmøde.

Politiet var skeptisk, og spørgsmålet om sygemeldingerne nåede helt til Højesteret, før Københavns Byret gik med til at dele den oprindelige sag op i to.

Resultatet er blevet dobbeltarbejde og genbrug. I én retssal har den tidligere leder taget plads siden februar sidste år. Og i en anden retssal med andre dommere og domsmænd bag podiet har processen mod de fire andre tiltalte været afviklet lidt forskudt.

I vidt omfang handler de to sager om præcis de samme forhold. På grund af opsplitningen har en stribe vidner skullet møde op i byretten to gange og har besvaret spørgsmål om samme emne.

Efterhånden er sagens papirer blevet gulnede. Det er snart 11 år siden, at firmaets leder blev anholdt og sigtet.

Dengang i 2009 sammenlignede en chef i Københavns Politi aktiviteterne i FH Byg Aps. med cirkusset i Stein Baggers tid i IT Factory.

Også FH Byg havde gjort sig bemærket med en enorm økonomisk vækst. Imidlertid byggede den på, at leasingselskaber blev bedraget med fiktive fakturaer, hævdes det.

I virkeligheden eksisterede de minigravere, mørtelværk, teleskoplæssere og andre maskiner, som fakturaerne handlede om, slet ikke, lyder det.

Som årene er gået, har fire forskellige anklagere været i sving. Nu er det senioranklager Kristine Hjorth fra Københavns Politi, der håndterer de to sager i byretten.

Hun forventer, at sagen med de fire tiltalte kan blive afgjort sidst på året.

De fire er tiltalt for mindre beløb end den tidligere daglige leder og anklages ikke for at have deltaget i den grove afpresning, som angiveligt stod på fra 2009 og helt frem til 2013 - altså samtidig med, at efterforskere og anklagere arbejdede med bedragerier og momsfusk.

Svindlen skete ifølge tiltalen for mere end 12 år siden. Nemlig fra 2006 til 2008.

Men senioranklager Kristine Hjorth ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere den voldsomme forsinkelse.

Advokat Jacob Lunøe, der forsvarer den 50-årige, siger, at politiet var færdig med efterforskningen i 2010, men at anklagemyndigheden først rejste tiltale i 2014.

Hans klients sygdom har været årsag til en forsinkelse på cirka to et halvt år, mens det offentlige - altså anklagemyndighed og retsvæsenet - har forsinket sagen i godt fem et halvt år, lyder forsvarerens regnestykke.

- Det bør få den sædvanlige virkning med en rabat og formildelse af straffen, hvis retten finder min klient skyldig, siger Jacob Lunøe.

/ritzau/