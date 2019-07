Arrangør om bådulykke: Blev virkelig overdramatiseret

Uheld med hurtigsejlende powerboat får ikke arrangør til at foretage ændringer ved fremtidige opvisninger.

Efter en pludselig opbremsning med en såkaldt powerboat - en hurtigsejlende motorbåd - under en opvisning lørdag, blev tre personer sendt med ambulancer til Rigshospitalet og Hvidovre Hospital.

Båden ramte en høj bølge og fik en voldsom rystetur ud for Dragør Fort på Amager. Søndag fortæller arrangør og formand for PowerboatsDK Frederik Gøtterup, at der var tale om et hændeligt uheld.

Derfor vil ulykken ikke føre til ændringer, når der i fremtiden afholdes Copenhagen Poker Run, som arrangementet kaldes.

- Det er noget, der kan ske. Der er ikke noget, man kan ændre for at forebygge sådan en ulykke.

- Båden er bygget til at sejle i høj fart. At den rammer en bølge på en forkert måde, det svarer til, hvis en lastbil vælter eller bliver skubbet af vejen af et kraftigt vindpust, siger Frederik Gøtterup.

Først oplyste Københavns Politi, at de tre kvæstede, der blev hentet af ambulancer, var i kritisk tilstand.

Siden forlød det, at det ikke var så slemt, som først antaget, og at personerne fra båden blot havde pådraget sig "slemme knubs".

- Det blev virkelig overdramatiseret. Det er helt vildt i forhold til, hvad der egentlig var sket, siger Frederik Gøtterup.

Han var senest i kontakt med de kvæstede sejlere lørdag aften. Og faktisk er det ifølge arrangøren kun to af dem, der har fået nævneværdige kvæstelser.

- En har fået bøjet nogle ribben, og en anden har fået skader på bækkenet. Den tredje slap uden skader, siger Frederik Gøtterup.

Bådene ved Copenhagen Poker Run sejlede ud fra Islands Brygge i København lørdag morgen og kom blandt andet forbi Malmø, inden de ankom til Dragør omkring klokken 16.

Her foretog bådene en speedtest, hvor de sejlede ekstra hurtigt. Og så gik det galt for en af motorbådene.

- Bådene er bygget til at sejle den fart, forsikrer Frederik Gøtterup.

I alt ni personer var om bord på båden.

/ritzau/