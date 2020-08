Årvågen betjent afslører gerningsmand til grov voldtægt

En 17-årig dreng er onsdag dømt for en grov voldtægt i Taastrup. Lokalbetjent genkendte ham på signalement.

Om natten til den 31. maj var en 31-årig kvinde på vej hjem fra en tur i byen, da hun på Taastrupgårdsvej i Taastrup blev overfaldet og udsat for en grov voldtægt.

Onsdag er en 17-årig dreng ved Retten i Glostrup blevet idømt tre et halvt års fængsel for voldtægten.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Klokken var omkring tre om natten, da den 17-årige henvendte sig til kvinden og spurgte, om hun havde en cigaret.

- Hun giver ham en cigaret, hvorefter hun ringer til sin kæreste. Men gerningsmanden slår telefonen ud af hånden på hende, så den ryger ind i et krat, fortæller anklager Søren Yde Halse.

Kvinden går ind i krattet efter sin telefon.

Voldtægtsmanden følger efter og tvinger hende ned på knæ ved at hive hende i håret. Han tvinger hende først til oralsex, hvorefter han sparker hende i ryggen og udsætter hende for fuldbyrdet voldtægt.

En lokalbetjent, der dagen efter læser døgnrapporten, bider mærke i signalementet af gerningsmanden.

- Det kan egentlig passe på mange personer, men betjenten tænker, at det kan være den 17-årige, fortæller anklageren.

En gennemgang af videoovervågning viste, at den 17-årige var i området og kom hjem kort efter voldtægten. Dna-spor viste efterfølgende, at han med størst mulig sandsynlighed var gerningsmanden.

- Det er virkelig godt gået af lokalbetjenten, siger Søren Yde Halse.

I første omgang nægtede den 17-årige overhovedet at have været sammen med kvinden. Men da hans dna blev fundet, forklarede han, at de havde været sammen, men at det var frivilligt.

Den 17-årige er født og opvokset i Danmark, men er somalisk statsborger. Derfor ville anklagemyndigheden have ham udvist, men det ville retten ikke gå med til. I stedet fik han en advarsel om udvisning.

Han ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

/ritzau/