Auditør kræver skærpet straf for hærchefs magtmisbrug

Landsretten skal sende et tydeligt signal til offentligt ansatte, der træder ved siden af, siger auditør.

Den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen blev for tre måneder siden idømt 60 dages fængsel for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere.

Men straffen bør skærpes, lyder det mandag fra auditør Claus Risbjerg, Forsvarsministeriets Auditørkorps, da han kommer med sine afsluttende bemærkninger i Vestre Landsret.

- Jeg vil appellere til, at der fastsættes en følelig sanktion, der markerer sagens alvor.

- Det er vigtigt, at der sendes et kraftigt signal ikke alene til tiltale, men til alle ansatte i den offentlige forvaltning, at hvis de træder ved siden af, så er det absolut uacceptabelt, siger Claus Risbjerg.

Efter auditørens opfattelse skal der være tale om en ubetinget sanktion, der skal ”udmåles i måneder”.

Hvor mange måneder, han anser for passende, kommer han ikke nærmere ind på.

Hans-Christian Mathiesen, der blev hjemsendt i oktober 2018, anklages for embedsmisbrug ved at have påvirket kriterierne for optagelse på en særligt eftertragtet lederuddannelse.

Hans daværende kæreste stod i første omgang ikke til at blive optaget.

Men kvinden rykkede frem i køen, efter at hærchefen havde udsendt en e-mail til optagelsesnævnet.

- Tiltalte indtager en af de højeste positioner i Forsvaret. Jo højere position, man bestrider, jo højere krav til korrekt adfærd kan man også stille.

- Det står lige op i himlen at de dispositioner, tiltalte har foretaget sig, er foretaget med henblik på, at kæresten kunne blive optaget på kurset, siger Claus Risbjerg.

Byretten frifandt Hans-Christian Mathiesen for at have talt usandt over for forsvarschef Bjørn Bisserup.

Men auditøren mener, at den tidligere chef for landstyrkerne også skal dømmes for dette forhold.

- Det er oplagt og lysende klart, at tiltalte godt ved, når han over for forsvarschefen siger, at alt er gået efter bogen, så ved han godt, han taler usandt.

Hans-Christian Mathiesen nægter sig skyldig og kræver frifindelse.

Landsretten har brugt tre retsdage på ankesagen, og ni vidner har afgivet forklaringer.

Nu skal Mathiesens forsvarsadvokat, Torben Koch, komme med sine bemærkninger, inden de tre dommere og tre domsmænd trækker sig tilbage for at votere.

Det ventes, at der afsiges dom senere mandag.

/ritzau/