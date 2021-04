Autistisk svømmepige får nul kroner af kommune trods fejl

Kommune nægtede i strid med loven at betale for pædagogisk støtte til autistisk kvinde, men hun led ikke tort.

Det var ikke bare en fejl, men en retsstridig handling, at Lolland Kommune ikke ydede en autistisk kvinde den nødvendige støtte til at udvikle sit svømmetalent.

Men hun har ikke ret til en økonomisk godtgørelse for gennem knap tre år at være blevet nægtet socialpædagogisk støtte af kommunen. Det havde hun ellers krævet.

Højesteret har torsdag afgjort, at selv om det var forkert, at Lolland Kommune ikke efterlevede Ankestyrelsens afgørelse om at bevilge kvinden et antal timer til en støtteperson, så har krænkelsen ikke påvirket kvindens "selv- og æresfølelse".

Og netop denne vurdering betyder, at hun ikke kan få godtgørelse for tort.

Samme konklusion var også landsretten og byretten nået frem til. Dermed har kvinden, der er autistisk, mentalt retarderet og synshandicappet, lidt tre nederlag ved domstolene.

Kvinden har været elitesvømmer på det danske svømmelandshold for mentalt handicappede og vundet medaljer ved OL-stævner.

Hun har kæmpet i Højesteret sammen med tænketanken Justitia og Advokatsamfundet.

Sagen begyndte i 2014, da kvinden fyldte 18 år. Her afviste Lolland Kommune at betale for såkaldt socialpædagogisk støtte, når hun skulle på træningsophold.

Kommunen ville alene bevilge 15 timers ledsagelse om måneden efter servicelovens paragraf 97.

Kommunen afslog pigens ønske om yderligere midler. Men siden har Ankestyrelsen fastslået, at det skulle den have sagt ja til. Det følger af samme lovs paragraf 100, lyder styrelsens afgørelse.

Efter de almindelige regler får man kun erstatning, hvis man har lidt et egentligt økonomisk tab.

I "Svømmepigesagen" - som sagen fra Lolland kaldes - mente kvinden og hendes advokater dog, at der burde blive udbetalt en godtgørelse for tort - altså en kompensation for den uret, som svømmeren har lidt.

Men det har altså hverken Retten i Nykøbing Falster, Østre Landsret eller Højesteret fundet grundlag for.

/ritzau/