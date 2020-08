Bageri med tvist i Højesteret: Aftale stred ikke mod ærbarhed

En tvist om en aftale mellem et bageri og en kølevirksomhed endte ganske usædvanligt i Højesteret.

Dommerne i Højesteret skulle have fat i lovtekster fra kong Christian V's tid, da en sag om en bygge- og installationsaftale indgået mellem et bageri og en kølevirksomhed landede hos landets øverste retsinstans.

Onsdag har Højesteret afsagt dom i sagen, som handler om, hvorvidt en aftale indgået mellem et bageri og en kølevirksomhed stred mod "lov og ærbarhed" - et begreb, som henviser til en paragraf i Danske Lov fra 1683.

Kølevirksomheden udførte arbejde for bageriet, da der skulle etableres et nyt bageri i 2014. Blandt andet skulle der installeres et køleanlæg.

Men den aftale, som blev indgået, var ifølge bageriet ugyldig. Den stred mod "lov og ærbarhed", mente virksomheden. Men hverken i by- eller landsretten fik bageriet medhold.

Ganske usædvanligt fik bageriet lov til at tage sagen til Højesteret. Men heller ikke Højesteret er på linje med bageriet, står det klart efter dommen.

I sagen blev der henvist til Danske Lov 5-1-2, som kort fortalt handler om, at alle aftaler skal holdes, så længe de ikke strider mod lov eller ærbarhed.

Bageriet mente, at aftalen om arbejdet ved opførelsen af det nye bageri stred mod lov og ærbarhed, fordi kølevirksomheden viste sig ikke at have de nødvendige certifikater til at installere køleanlæg.

Men det afviser Højesteret. Det er rigtigt, at kølefirmaets montører ikke havde det nødvendige certifikat, da køleanlægget blev sat op.

- Men de opfyldte betingelserne for at få udstedt et sådant, skriver Højesteret blandt andet i sin afgørelse.

Da uenighederne opstod i sin tid, handlede det ikke kun om certifikater. Det handlede først og fremmest om prisen på arbejdet.

Bageriet blev opkrævet cirka 900.000 kroner for arbejdet, som kølevirksomheden havde udført. Men parterne var uenige om, hvorvidt de havde aftalt en fast pris, eller om der var tale om "regningsarbejde".

Desuden mente bageriet, at det udførte arbejde var mangelfuldt.

Både by- og landsretten slog fast, at det arbejde, der var lavet, ikke var mangelfuldt. Og der var ingen gyldige argumenter for, at bageriet skulle lade være med at betale regningen fra kølevirksomheden.

Samme opfattelse har Højesteret, som pointerer, at selv om der ikke var styr på autorisationerne hos køleinstallatørerne tilbage i 2014, stred aftalen ikke mod lov og ærbarhed.

Bageriet skal betale sagsomkostninger på 80.000 kroner til kølefirmaet.

/ritzau/