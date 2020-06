Bagmænd anholdt i hvidvasksag om 353 millioner

En uge efter at to mænd fik blev idømt straksdomme for hvidvask, er sagens formodede bagmænd blevet anholdt.

To formodede bagmænd i en større sag om omfattende moms- og skattesvig og hvidvask er torsdag blevet anholdt af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kaldet Bagmandspolitiet.

Sagen handler om svindel og hvidvask for mere end 350 millioner kroner.

Det skriver Anklagemyndigheden på sin hjemmeside.

To andre mænd blev i sidste uge anholdt og ved en straksdom idømt henholdsvis fem års fængsel og to år og seks måneders fængsel for hvidvask af 353 millioner kroner.

De to bagmænd er henholdsvis 34 og 38 år og blev anholdt sammen med en tredje mistænkt i sagen.

De to formodede bagmænd sigtes for moms- og skattesvig samt for hvidvask og forventes fremstillet i grundlovsforhør fredag.

