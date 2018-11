Bagmandspolitiet jagter Brittas værdier

Efterforskningen i svindelsag fortsætter, og anklager vil formentlig bede om lukkede døre i grundlovsforhør.

Selv om den svindelsigtede Britta Nielsen nu er anholdt og ankommet til Danmark er Bagmandspolitiets efterforskning af sagen langt fra slut.

Det fortæller politiinspektør Thomas Anderskov Riis fra Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet (SØIK), i daglig tale Bagmandspolitiet.

Blandt andet arbejder en gruppe i Bagmandspolitiet på at opspore så mange af de 111 millioner kroner, der er forsvundet, som muligt.

- Gruppen arbejder på at indsamle værdier af alle slags. Det være sig i form af friværdier i ejendomme, køretøjer, kontanter og hvad der ellers måtte være investeret i, siger Thomas Anderskov Riis.

- Dem beslaglægger vi så, og så opgør vi dem på det tidspunkt, hvor vi træffer afgørelse om tiltale.

Han vil fredag ikke fortælle, hvad sigtelsen mod Britta Nielsen lyder på. Hun og en medsigtet mand vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør, hvor sigtelserne vil blive læst op.

Derefter kan anklageren bede dommeren lukke dørene, så offentligheden afskæres fra at høre de sigtedes forklaringer og få indsigt i politiets materiale mod dem.

- Vi får se, hvordan anklageren vil rejse det, siger politiinspektøren.

- Men det er klart, at vi har behov for at skjule en del af den efterforskning, der foregår, og der er medsigtede på fri fod. Så man skal nok forvente, at der bliver anmodet om lukkede døre, tilføjer han.

Britta Nielsen og den medsigtede mand blev tidligere på ugen anholdt i Sydafrika, og de ankom fredag til Danmark, efter at have indgået en aftale med de sydafrikanske og danske myndigheder.

- Det forløb er vi meget tilfredse med. Der blev indgået en smidig og god aftale mellem SØIK og de sydafrikanske myndigheder, fortæller Thomas Anderskov Riis.

- Det hænger selvfølgelig også sammen med, at den hovedsigtede gerne ville hjem til Danmark hurtigst muligt.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Britta Nielsens forsvarer, Nima Nabipour.

Men til TV2 News fortæller han, at Britta Nielsen har det rimeligt fint efter omstændighederne.

- Efter mit råd har hun valgt ikke at udtale sig til politiet, og hun har endnu ikke taget stilling til sigtelsen, siger forsvareren til TV2 News.

/ritzau/