Bagmandspolitiets antal af store sager er fordoblet på to år

160 sager tog mellem 90 dage og to år at behandle færdig for Søik i 2019. For to år siden var tallet 79.

Svindel for millioner, hvidvask og bestikkelse. Der er kommet markant flere sager på efterforskernes og juristernes borde i Søik - også kendt som Bagmandspolitiet - i løbet af blot to år.

Mens der i 2017 var i alt 130 sager om økonomisk kriminalitet og internationale forbrydelser igennem fingrene hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, er tallet steget til 203 i år.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til Retsudvalget.

Sagerne er delt op efter behandlingstid. "Mindre sager" har en forventet sagsbehandling på op til 90 dage. "Meget store sager" kræver omfattende ressourcer og har et forventet forløb på mere end to år.

Derimellem befinder de "store sager" sig. Og det er netop denne kategori, der har oplevet en kraftig stigning de seneste to år.

I år frem til 2. december er antallet af store sager opgjort til at være 160. I 2017 blev blot 79 store sager behandlet. Dermed er der sket en fordobling i bunkerne med store sager.

Samtidig er antallet af mindre sager og meget store sager dalet.

Bagmandspolitiet har i løbet af de seneste år blandt andet stået for efterforskningen i Britta Nielsens svindel med millioner i Socialstyrelsen og hvidvask i Danske Bank.

Foruden de krævende økonomiske sager tager Søik sig også af særlige internationale straffesager. Det drejer sig for eksempel om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.

Her er der sket et fald i sager fra syv til fem i løbet af de seneste to år.

/ritzau/