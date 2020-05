Bande drog på tyvetogt fra Skagen til Sønderborg

To kvinder hjalp til som chauffør og medhjælper under natlige forsøg på indbrud gennem taget mange steder.

To mænd og to kvinder fra Rumænien er onsdag blevet dømt for at have begået en række indbrud i dagligvareforretninger især i mindre bysamfund i Jylland og på Fyn.

Retten i Randers har straffet de to mænd med fængsel i to år, mens kvinderne, hvoraf den ene var chauffør på de fleste af de natlige togter, er blevet idømt fængsel i et år og tre måneder.

Det oplyser senioranklager Mette Fladkjær fra Østjyllands Politi.

Sagen er et eksempel på det fænomen, som politiet kalder omrejsende kriminelle.

Indbruddene skete ved en særlig fremgangsmåde. Med en vinkelsliber og andet værktøj forsøgte mændene at skære hul i taget til forretningerne.

I forbindelse med anholdelsen i oktober ved et sommerhus nær Sæby fandt efterforskere fra politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Vest også grensave, skærebrændere, keglebor, skruetrækker og en flækøkse.

Samtidig beslaglagde de walkie-talkies, arbejdshandsker, rygsække, en lommelygte og en mørk hue - samt kontanter på godt 80.000 og så "diverse dansk chokolade", som det hedder i anklageskriftet.

Tiltalen nævner 17 tilfælde, som gik ud over blandt andet Aldi, Spar, Min Købmand, SuperBrugsen, Meny, en tankstation samt et par banker. De fire er blevet dømt for stort set samtlige forhold.

I Jylland var de på rov fra Skagen i nord til Sønderborg i syd, og også et par ture til Fyn blev det til. Blandt gerningsstederne var Hemmet, Ødsted, Give, Knebel, Filskov, Kirkendrup, Holluf Pile, Harboøre og Vester Sottrup.

Kun i få tilfælde lykkedes forsøgene på at få fat i penge eller cigaretter.

Christinel Pirvu på 32 år og Costel Damian på 23 er udover fængsel blevet udvist af Danmark for bestandig. Begge har modtaget dommen, oplyser senioranklageren. Kvinderne har fået et indrejseforbud i 12 år.

Kvartetten opholdt sig i sommerhuse i Danmark i to omgange. Noget af tiden fulgte politiets observatører med i, hvad de foretog sig.

For nylig afsagde Retten i Horsens dom i en anden sag mod tre andre rumænere, der benyttede sig af samme fremgangsmåde, da de ville bryde ind i centrallagre i Vejle, Skødstrup, Svenstrup, Nørresundby og Søften ved Hinnerup.

Her var udbyttet elektronik og cigaretter for flere millioner kroner.

/ritzau/