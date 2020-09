Bandefigur får16 års fængsel men undgår tidsubestemt dom

Byret ville idømme 22-årig bandefigur forvaring efter røveri og skudepisoder, men landsret ændrer nu dommen.

Flere gange forsøgte den i dag 22-årige Andreas Hansen under et røveri i Greve at skyde sit offer, men pistolen virkede ikke. I byretten blev Hansen idømt forvaring på ubestemt tid, men den dom har Østre Landsret torsdag ændret.

Andreas Hansen, som tilhører banden Brothas straffes med fængsel i 16 år. Ud over drabsforsøget under røveriet er han kendt skyldig i en række andre forhold.

Blandt andet er han dømt for at have affyret en række skud - mindst 11 - mod to mænd på en bænk i Gersagerparken i Greve. Landsretten mente, at han derved udsatte mændenes liv for fare.

Dermed blev han i dette forhold ikke dømt for drabsforsøg, som det var tilfældet i sin tid i byretten, og det brugte forsvarsadvokat Berit Ernst som løftestang til at undgå den tidsubestemte forvaringsdom.

Offeret for hjemmerøveriet var en ung musiker. Og under røveriet rettede Andreas Hansen en pistol mod ham og sagde:

- Lad os så se, hvor sej en rapper du er. Hvis jeg skyder dig i knæet, melder du det så til politiet?

Efter den trussel forsøgte den unge mand at flygte, hvorefter Andreas Hansen rettede pistolen mod offerets overkrop og trykkede på aftrækkeren flere gange.

Pistolen gik ikke af, og Andreas Hansen tog derefter ladegreb og trykkede igen på aftrækkeren. Men pistolen virkede ikke.

Udbyttet ved røveriet var en taske med 11.000 kroner og en telefon.

Ud over de to skudepisoder, er Andreas Hansen dømt for besiddelse af to skydevåben som led i en konflikt mellem kriminelle bander. Det regnes som en skærpende omstændighed.

Berit Ernst havde argumenteret for en straf på 14 års fængsel, mens anklagemyndigheden gik efter en straf på 18-20 års fængsel.

/ritzau/