Bandefolk tiltalt for våbenlager stort nok til mindre krig

To mænd fra Loyal To Familia risikerer lange fængselsstraffe i sag om 11 skydevåben og masser af ammunition.

Da betjente først på aftenen den 26. september sidste år ransagede et kælderrum på Nørrebro i København fandt de et våbenlager, der ville kunne dække behovet hos en mindre guerillahær.

Skjult i kælderrummet i Jesper Brochmands Gade 1 lå 11 skydevåben - syv pistoler, to maskinpistoler, en revolver og en riffel. Heller ikke ammunition var der mangel på. I alt fandt politiet godt 750 patroner af forskellig kaliber.

Politiet og anklagemyndigheden mener, at ammunitionen og de mange våben tilhører to mænd på 20 og 30 år, der mandag tager plads på anklagebænken i Københavns Byret.

Hvis de to mænd, der har tilknytning til banden Loyal To Familia (LTF), kendes skyldige, kan de se frem til flere år bag tremmer.

Våbenbesiddelsen alene skal nemlig som udgangspunkt straffes med mindst to års fængsel.

Men de to mænd er også tiltalt efter straffelovens såkaldte bandeparagraf, der siger, at straffen kan stige til det dobbelte, hvis en lovovertrædelse er sket som led i en bandekonflikt.

Anklagemyndigheden har da også valgt at rejse sagen i et nævningeting. Det betyder, at man går efter en straf på mindst fire års fængsel til de to mænd.

Sidste år førte en konflikt mellem banderne LTF og Brothas i København til en stribe skyderier med adskillige sårede og tre døde til følge.

I midten af november lykkedes det dog tilsyneladende en gruppe fædre at mægle mellem de to bander, og siden da har der så vidt vides ikke være alvorlige sammenstød mellem dem.

I dag er LTF i øvrigt forbudt. Rigsadvokaten har bebudet, at man vil gå til domstolene for at få LTF opløst, da banden efter anklagemyndighedens mening er en forening, der virker ved vold.

Men allerede tirsdag i sidste uge nedlagde politiet et foreløbigt forbud mod banden. Forbuddet er gældende, inden sagen om bandens eventuelle endelige opløsning skal for retten.

/ritzau/