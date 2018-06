Bandemedlem blev forfulgt og skudt ned af to mænd på Amager

Vidne fortæller, at et offer tryglede for sit liv på Amagerfælledvej, inden han faldt om af sine skudsår.

To mænd affyrede hvert sit våben mod en 36-årig mand, der blev jagtet og skudt ned på Amagerfælledvej på Amager sent tirsdag aften.

Offeret er en del af bandemiljøet, oplyser politiinspektør Torben Svarrer i Københavns Politi.

Gerningsmændene menes bagefter at være flygtet i en bil, som blev brændt af i Brøndby.

På Facebook beretter et vidne, at mændene affyrede deres våben "adskillige gange". Offeret løb og tryglede for sit liv, inden han faldt om.

- Jeg har ingen kommentarer til detaljer om, hvad vidner har sagt, siger Torben Svarrer onsdag morgen.

Politiinspektøren bekræfter, at den 36-årige blev ramt af flere skud.

Tilsyneladende begyndte det på en parkeringsplads, hvorfra de to mænd løb efter den 36-årige.

Imidlertid kan der sagtens have været flere indblandet i forbrydelsen, lyder det fra politiinspektøren.

I øvrigt vil Torben Svarrer ikke sætte navn på den bande, som den afdøde menes at have været forbundet med.

Ifølge Ekstra Bladet er der tale om en mand, der var ledende medlem af gruppen Gremium. Denne gruppe har tidligere været i konflikt med Black Jackets.

Ved gerningsstedet bruger politiet onsdag morgen blandt andet en drone i forbindelse med undersøgelserne.

Det var få minutter efter klokken 23, at politiet fik de første meldinger om skyderiet, som skete ved bebyggelsen Hørgården.

En ambulance bragte den hårdt sårede mand til Rigshospitalet, men det lykkedes ikke at redde hans liv. Han afgik ved døden natten til onsdag.

Meldingen om den brændende bil i Brøndby indløb ifølge Ekstra Bladet klokken 23.21 til Københavns Vestegns Politi, hvilket altså var ganske kort tid efter skyderiet.

I det kriminelle miljø ses det jævnligt, at man forsøger at slette alle spor ved at sætte ild til biler, som er blevet brugt til at bringe sig væk fra et gerningssted.

Personbilen stod i flammer på Lagesminde Allé i Brøndby Strand. Et vidne så, at en person løb væk fra stedet. Politiet afspærrede området, og en hundepatrulje søgte efter spor, oplyser Københavns Vestegns Politi.

/ritzau/