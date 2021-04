Bandemedlem får 20 års fængsel for skuddrab i Fredericia

DNA og videomateriale var med til at fælde en 28-årig mand for et drab begået i boligområdet Korskærparken.

En 28-årig mand er blevet idømt 20 års fængsel for et skuddrab begået på en offentlig vej i den vestlige del af Fredericia sidste år. Dommen er faldet ved Retten i Kolding torsdag.

Drabet blev ifølge nævningetinget begået som led i en bandekonflikt, og derfor blev straffen forhøjet som følge af bandeparagraffen, lyder det i dommen.

Samtlige dommere og nævninger var enige om, at den 28-årige Mark Vestergaard i boligområdet Korskærparken affyrede en pistol mod sit offer på mellem fire og ni meters afstand.

Beviserne mod ham bestod særligt af DNA-spor og videomateriale, der viste hans færden før og efter drabet. Blandt andet blev der fundet DNA på tøj, som Vestergaard havde lånt af en bekendt og var iført på drabstidspunktet.

Også vidneforklaringer var med til at fælde ham.

Drabet skete 24. februar sidste år. Her kørte Mark Vestergaard efter 24-årige Qasim Abdulhafid på en stjålet knallert i Korskærparken og skød ham. Et skud i brystet kostede Abdulhafid livet.

Det dræbende skud faldt ved højlys dag klokken 13.47. Det skete på en offentlig vej i boligområdet, der i 2020 var på regeringens ghettoliste.

Knallerten blev stjålet natten før drabet.

Retten har fundet det bevist, at Mark Vestergaard var medlem af den nu forbudte bande Loyal To Familia (LTF). Offeret var modsat en del af Korskærparken-gruppen.

Kun tre dage forud for drabet havde der været en konflikt mellem grupperne, og både dommere og nævninger mente derfor, at den særlige bandeparagraf kunne tages i brug.

Ti af rettens medlemmer stemte for 20 års fængsel, én stemte for fængsel på livstid, mens den sidste mente, at en straf på 16 år ville være passende.

Mark Vestergaard har under hele sagen nægtet sig skyldig. Han har valgt at anke sagen til Vestre Landsret, hvor han vil frifindes.

/ritzau/