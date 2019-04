To bandemedlemmer får livstid for drab og drabsforsøg

- Svin! Svin!, blev der råbt til to unge mænd, efter at de modtog deres livstidsdomme.

Københavns Byret idømmer to mænd fængsel på livstid for et drab og to drabsforsøg i bandemiljøet.

Mændene, der er fra den midlertidigt forbudte bande Loyal To Familia, er dømt for et drab, der fandt sted en torsdag i november 2017.

De to mænd på 19 og 23 år kom midt på eftermiddagen kørende på en knallert ved Mjølnerparken på Nørrebro i København.

Knallerten styrede direkte over mod en personbil. En mand på knallerten steg af og affyrede syv skud mod bilen med en halvautomatisk pistol.

I bilen sad tre personer, heriblandt Ghassan Ali Hussein, som blev ramt i hovedet og i ryggen. Han døde kort tid efter.

En anden person fik strejfet sin venstre arm af et projektil, mens en tredje person formåede at flygte ud af bilen uden skrammer.

Derfor er mændene også blevet dømt for to drabsforsøg.

Den dræbte var ikke medlem af en bande, men det er politiets opfattelse, at de to øvrige mænd i bilen er medlemmer af LTF's rivaliserende bande Brothas.

Gerningsmændene flygtede efterfølgende på knallerten, inden de blev samlet op af en hvid Toyota Avensis på svenske plader. Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til flugtbilisten.

Politiet og fængselspersonale har været massivt til stede, hvor både pårørende til den dræbte og de dømte mødte op.

Efter domsafsigelsen var der frustrationer i luften, så politiet ville have retssalen ryddet med det samme.

Flere pårørende til den dræbte nåede dog alligevel at kaste spydigheder mod de to dømte.

- Jeg håber virkelig, I har en dårlig smag i munden, lød det fra en ung kvinde, inden en anden ung kvinde råbte:

- Svin! Svin!

Begge mænd har anket afgørelsen til Østre Landsret, og dommeren har i samme ombæring valgt at udstrække navneforbuddet, som betyder, at pressen ikke kan nævne navnene på de to dømte.

/ritzau/