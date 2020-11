Bandemedlemmer fængslet for afpresning og narkohandel

Fem mænd med tilknytning til banden Loyal To Familia er fængslet i omfattende sag. De nægter sig skyldige.

Fem mænd med tilknytning til den forbudte bande Loyal To Familia, LTF, er fredag blevet varetægtsfængslet for blandt andet afpresning, narkohandel og brandstiftelse.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De fem mænd i alderen 22-33 år blev anholdt ved en aktion torsdag. To af mændene er ifølge politiet fuldgyldige medlemmer af LTF.

Ved torsdagens aktion, der blev gennemført efter længere tids efterforskning, blev flere adresser i hovedsageligt Ikast ransaget.

Fredag blev de fem mænd fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Herning.

Fire er sigtet for våbenbesiddelse og besiddelse af kokain med henblik på videresalg. Tre er sigtet for forsætlig brandstiftelse, mens to er sigtet for gentagne tilfælde af afpresning af særlig grov beskaffenhed og groft hærværk.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så offentligheden er foreløbig afskåret fra at vide, hvad politiet bygger sine mistanker mod mændene på.

Heller ikke mændenes forklaringer er kendt, men det fremgår af pressemeddelelsen, at de nægter sig skyldige.

Ifølge Mogens Poort, der er leder af afdelingen for organiseret kriminalitet ved Midt- og Vestjyllands Politi, er der tale om en rigtig grov afpresningssag med mange ofre.

Politiet er også overbevist om, at der er ofre, som man ikke har talt med endnu, og Mogens Poort opfordrer både vidner og ofre til at kontakte politiet.

I september 2018 nedlagde Københavns Politi et foreløbigt forbud mod LTF i medfør af Grundloven. I januar 2020 godkendte Københavns Byret forbuddet og opløste LTF.

Dommen blev anket til Østre Landsret, som torsdag stadfæstede afgørelsen.

Bandens forsvarer, Michael Juul Eriksen, har dog allerede bebudet, at han vil forsøge at få sagen for Højesteret.

/ritzau/