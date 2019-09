Bandemedlemmer forbliver fængslet trods tvivl om teledata

Udsættelse af brug af teledata i straffesager fører ikke til løsladelse af to aarhusianske bandemedlemmer.

Selv om der er konstateret fejl i politiets teleoplysninger, bliver to bandemedlemmer fra Aarhus ikke løsladt.

Det er konklusionen i en kendelse, som Vestre Landsret har afsagt onsdag eftermiddag.

De to bandemedlemmer på henholdsvis 26 og 29 år krævede at blive løsladt, blandt andet med henvisning til at der er rejst tvivl om brugen af teledata.

Rigsadvokaten har suspenderet brugen af teleoplysninger i straffesager i to måneder. Det har ført til, at 32 varetægtsfængslede personer indtil videre er løsladt.

- Det er ikke rimeligt, at de to tiltalte og deres familier skal betale prisen for, at der er fejl i politiets oplysninger.

- Det er meget indgribende, når man som min klient har siddet varetægtsfængslet i nu næsten ét år og syv måneder, sagde forsvarsadvokat Mette Grith Stage onsdag i landsretten.

Mændene, der tilhører bandegrupperingen Brabrandgruppen, blev i december sidste år idømt henholdsvis otte og seks års fængsel ved Retten i Aarhus.

Byretten fandt dem skyldige i sammen med medgerningsmænd at have påkørt en bil med to andre mænd på Dortesvej i det vestlige Aarhus.

Der blev affyret skud, og en 22-årig mand blev ramt i foden.

Teleoplysninger var særligt belastende for den ene, en 26-årig mand.

Han nægtede sig skyldig og forklarede, at han den pågældende nat havde opholdt sig hos sine forældre.

Men teleoplysninger viste, at hans telefon var registreret på en telemast nær gerningsstedet.

Det var et af de elementer, som byretten lagde vægt på. Men der var også vidneforklaringer og andre tekniske beviser, som indgik i bedømmelsen.

Landsretten har lagt vægt på, at der netop er andre beviser end teledata i sagen.

- Den omstændighed (at der er opstået tvivl om teledatas anvendelighed, red.) gør imidlertid ikke, at der ikke længere foreligger en begrundet mistanke mod begge de tiltalte, hedder det i kendelsen.

Forsvarsadvokat Peter Secher begrundede kravet om løsladelse af sin klient, en 29-årig mand, med den langvarige varetægtsfængsling.

Det er ude af proportioner, lød det fra forsvarsadvokaten om manden, der har siddet i arresten i foreløbig 15 måneder.

De to forsvarsadvokater slog også til lyd for, at besøgs- og brevkontrollen af de to varetægtsfængslede mænd bør ophæves.

Også det ønske har landsretten afvist.

Det er endnu uvist, hvornår selve hovedforhandlingen i ankesagen mod de to aarhusianske mænd kan begynde i landsretten.

/ritzau/