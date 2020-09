Banden LTF kæmper for sin eksistens i landsretten

I januar opløste Københavns Byret banden Loyal To Familia ved dom. Nu begynder sagen i landsretten.

Allerede inden Københavns Byret tilbage i januar afsagde dom og dermed opløste og ulovliggjorde banden Loyal To Familia (LTF), lå det fast, at sagen langtfra var slut.

I Østre Landsret var der nemlig allerede afsat datoer til ankesagen, som blev en realitet, da LTF's advokat, Michael Juul Eriksen, på stedet ankede dommen. Ankesagen går i gang tirsdag i Østre Landsret i Bredgade i København.

Kun tre gange er en forening i Danmark blevet opløst ved dom, efter at borgerne med Junigrundloven af 1849 fik "Ret til uden forudgaaende Tilladelse at indgaa Foreninger i ethvert lovligt Øiemed", som det hed dengang.

Første gang var i 1873, hvor Den Internationale Arbejderforening - forløberen til Socialdemokratiet - blev forbudt. Dommen kom i kølvandet af Slaget på Fælleden, hvor arbejdere og ordensmagten var i kamp.

Næste gang var i 1924, hvor foreningen Nekkab blev opløst. Foreningen ses ofte beskrevet som en "selskabelig forening". Den holdt til på Dyrehavsbakken nord for København. "Nekkab" er "Bakken" skrevet baglæns.

Retten slog fast, at foreningens formål var at være et mødeforum for bøsser. Det var ulovligt dengang, så den blev opløst.

Og der skulle gå næsten hundrede år, før det skete igen i januar 2020, hvor det altså var Loyal To Familia, som blev forbudt.

Dommen fra januar var historisk af endnu en grund. For ikke alene blev LTF opløst, fordi dens formål er ulovligt. Den blev også opløst efter en bestemmelse om, at det er en forening, som virker ved vold eller lignende.

Den bestemmelse blev indført i grundloven af 1953 i kølvandet på Anden Verdenskrig og var oprindeligt tænkt som et værn mod grupper, der kunne minde om de nazistiske militser, der prægede mellemkrigstiden.

I byretsdommen lød det blandt andet: "Det anses for bevist, at foreningens formål var ved grov vold, herunder ved brug af skydevåben at skabe ulovlige økonomiske indtægter til medlemmerne af Loyal To Familia".

Ankesagen er berammet til at blive behandlet over 19 retsdag frem til 5. november. Og i store træk kommer den til at minde om byretssagen. For anklagemyndigheden møder Lasse Biehl fra Københavns Politis Særlig Efterforskning Øst og Emil Folker fra Statsadvokaten i København.

Emil Folker fortæller til Ritzau, at sagen i landsretten bliver noget mere kompakt end i byretten. Blandt andet skal der kun føres 15 vidner. I byretten var der 59.

I modsætning til i byretten så klarer advokat Michael Juul Eriksen ærterne selv i landsretten. I byretssagen havde han støtte fra sin kollega Stefan Møller Jørgensen - bortset fra den sidste retsdag, hvor Jørgensen måtte melde forfald på grund af en sportsskade.

Ankesagen i Østre Landsret bliver formentlig blot endnu et kapitel i sagen, som næppe finder sin afslutning i Bredgade. Allerede efter byretsdommen forudsagde Michael Juul Eriksen nemlig, at sagen vil ende i Højesteret.

- Det tænker jeg, at den tabende part i landsretten vil forsøge på, sagde han efter byretsdommen.

/ritzau/