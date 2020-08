Bandeparagraf kan skærpe straffen

Tiltalen for de to drab er rejst efter paragraf 81a, der omhandler bandekriminalitet:

* Af paragraffen fremgår det, at det i forhold til straffen for manddrab i almindelighed skal indgå som en "særdeles skærpende omstændighed", hvis forbrydelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten bruges eksempelvis skydevåben.

Alternativt ønsker anklageren at skærpe straffen med paragraf 81b:

* Af den fremgår det, at straffen kan forhøjes med indtil det halve, hvis forbrydelsen foregår på offentligt sted med skydevåben.

Kilde: Straffeloven.

/ritzau/